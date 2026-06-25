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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

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"Os dois concordaram": Julian Nagelsmann revela um detalhe interessante sobre a escalação da DFB contra o Equador - Mats Hummels fica surpreso

Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
J. Nagelsmann
A. Ruediger
J. Tah

Como era de se esperar, Antonio Rüdiger substituiu o lesionado Nico Schlotterbeck na zaga de quatro no último jogo da fase de grupos da seleção alemã contra o Equador – embora não da forma como se supunha.

Conforme explicou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, à MagentaTV antes do confronto em East Rutherford, Rüdiger ocupará exatamente a posição de Schlotterbeck, à esquerda da zaga alemã. Assim, a esperada mudança de Jonathan Tah do lado direito para o esquerdo não se concretizará.

  • O assunto foi levantado por Mats Hummels, que já foi zagueiro central, e que quis saber “o que foi decisivo para que Rüdiger começasse jogando pelo lado direito”. Nagelsmann respondeu: “Colocamos o Toni na esquerda.”

    Depois que Hummels reagiu com um “Ah” de surpresa, o técnico explicou: “O principal motivo foi que, no Chelsea, na linha de três zagueiros — que também costumamos usar na construção de jogadas —, Toni sempre jogava um pouco à esquerda. Ele se sente muito, muito à vontade nessa posição. Já o Jona, embora se sinta muito à vontade na esquerda em uma linha de quatro, quando começamos com três zagueiros, se sente um pouco mais à vontade no meio.”

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann: “No final, são os jogadores que têm de decidir o jogo”

    No fim das contas, não se trata de “desenvolvermos quaisquer ideias, mas sim de que os jogadores se sintam à vontade e possam colocar isso em prática”, disse Nagelsmann: “E os dois concordaram que acham melhor que Jona permaneça no centro e Antonio assuma a posição de meia-esquerda. E nós concordamos plenamente com isso. No fim das contas, são os jogadores que têm de decidir o jogo.”

    A combinação descrita deve ser a titular para o restante do torneio. Após a grave lesão nos ligamentos e a consequente desistência da Copa do Mundo de Schlotterbeck, companheiro habitual de Tah, Rüdiger é o primeiro substituto. O ex-zagueiro do Chelsea já havia substituído Schlotterbeck durante a vitória por 2 a 1 na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim.

  • A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero da camisa
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    AtaqueNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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