Conforme explicou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, à MagentaTV antes do confronto em East Rutherford, Rüdiger ocupará exatamente a posição de Schlotterbeck, à esquerda da zaga alemã. Assim, a esperada mudança de Jonathan Tah do lado direito para o esquerdo não se concretizará.
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"Os dois concordaram": Julian Nagelsmann revela um detalhe interessante sobre a escalação da DFB contra o Equador - Mats Hummels fica surpreso
O assunto foi levantado por Mats Hummels, que já foi zagueiro central, e que quis saber “o que foi decisivo para que Rüdiger começasse jogando pelo lado direito”. Nagelsmann respondeu: “Colocamos o Toni na esquerda.”
Depois que Hummels reagiu com um “Ah” de surpresa, o técnico explicou: “O principal motivo foi que, no Chelsea, na linha de três zagueiros — que também costumamos usar na construção de jogadas —, Toni sempre jogava um pouco à esquerda. Ele se sente muito, muito à vontade nessa posição. Já o Jona, embora se sinta muito à vontade na esquerda em uma linha de quatro, quando começamos com três zagueiros, se sente um pouco mais à vontade no meio.”
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Nagelsmann: “No final, são os jogadores que têm de decidir o jogo”
No fim das contas, não se trata de “desenvolvermos quaisquer ideias, mas sim de que os jogadores se sintam à vontade e possam colocar isso em prática”, disse Nagelsmann: “E os dois concordaram que acham melhor que Jona permaneça no centro e Antonio assuma a posição de meia-esquerda. E nós concordamos plenamente com isso. No fim das contas, são os jogadores que têm de decidir o jogo.”
A combinação descrita deve ser a titular para o restante do torneio. Após a grave lesão nos ligamentos e a consequente desistência da Copa do Mundo de Schlotterbeck, companheiro habitual de Tah, Rüdiger é o primeiro substituto. O ex-zagueiro do Chelsea já havia substituído Schlotterbeck durante a vitória por 2 a 1 na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim.
A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número da camisa Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensivo Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ataque Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11