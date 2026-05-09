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Sam Kerr Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Os dias de Sam Kerr no Chelsea parecem estar contados - mas a atacante recordista ainda tem tempo para deixar sua marca na história do clube

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S. Kerr
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Chelsea FC Women x Manchester City Women

Daqui a algumas semanas, o contrato de Sam Kerr com o Chelsea chegará ao fim. Após seis anos e meio, 156 partidas e 114 gols, que ajudaram a conquistar 12 troféus, parece que este mês será o último dela vestindo a camisa azul do Chelsea. Se for assim, Kerr partirá como a maior artilheira de todos os tempos do clube na Superliga Feminina e uma verdadeira lenda — mas ainda há tempo para ampliar esse legado.

Em março, o The Athletic noticiou que Kerr deve deixar o clube neste verão, enquanto o 10 News, da Austrália, afirmou que ela havia assinado contrato com o Denver Summit, da NWSL. Kerr desmentiu essa informação, postando no Snapchat: “Não acredite em tudo que lê na mídia, cara, eles sabem de uma decisão antes mesmo de mim”.

Mais de um mês depois, porém, nenhuma novidade surgiu, nem sobre uma saída nem sobre uma renovação. Há uma grande possibilidade de que os próximos jogos sejam os últimos de Kerr pelo Chelsea.

Mas que maneira espetacular de se despedir, se for esse o caso. No domingo, o Chelsea recebe o Manchester City nas semifinais da FA Cup, buscando garantir que seu último jogo da temporada seja a grande final da competição em Wembley. Após seis anos de domínio notável, este não tem sido exatamente o ano dos Blues, mas com um troféu já garantido e outro ainda em jogo, ainda pode ser um ano excelente — e Kerr pode ter um papel importante a desempenhar para garantir isso.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Esperando o momento certo

    Para Kerr, este também não tem sido um ano fácil. Depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em janeiro de 2024, a atacante levou muito mais tempo do que o previsto para recuperar a forma, já que contratempos em uma reabilitação já complexa adiaram seu retorno repetidas vezes. Foi somente no início desta temporada que ela voltou aos gramados, e mesmo assim foi importante para a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, ter cuidado com o tempo de jogo dela após 21 meses afastada dos campos.

    Kerr teria que esperar mais alguns meses para sua primeira partida como titular pelo Blues, quando marcou dois gols na vitória por 6 a 0 sobre o St. Polten pela Liga dos Campeões, e embora tenha reforçado isso com mais alguns momentos importantes nas semanas seguintes, com o gol da vitória contra o Wolfsburg em mais uma partida europeia e outro gol contra o Manchester United na quinta rodada da FA Cup, ela também teve que passar por um período fora da escalação titular, já que Bompastor testou a eficácia de escalar jogadoras como Lauren James e Alyssa Thompson em posições mais centrais.

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  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Algo para se pensar

    A Copa da Ásia de março, no entanto, serviu de catalisador para o que pode ser a última temporada de Kerr no Chelsea. A Austrália sediou o torneio, aumentando a pressão sobre a seleção Matildas, que não conquista o título desde 2010. Kerr, como capitã e principal jogadora, carregaria grande parte dessa expectativa.

    Infelizmente, a Austrália não conseguiu entregar o troféu que a torcida local tanto ansiava, perdendo uma final acirrada por 1 a 0 para uma excelente seleção japonesa, que deve ser uma forte candidata à Copa do Mundo do ano que vem. No entanto, ainda assim foi um mês muito positivo para Kerr, que foi titular em todas as seis partidas de sua seleção, apesar de elas terem ocorrido em um intervalo de apenas 21 dias.

    Sua forma física estava claramente em dia, assim como seu desempenho. Kerr marcou quatro gols nesse período e deu uma assistência, sendo que três de seus gols foram decisivos para a vitória. Ela mostrou-se afiada nos momentos decisivos. Isso serviu de reflexão para Bompastor, enquanto a jogadora de 32 anos se preparava para retornar à Inglaterra.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Deixando sua marca

    Desde então, Kerr foi titular em todas as cinco partidas do Chelsea, marcando cinco gols e dando uma assistência na única partida em que não conseguiu marcar. Esse desempenho a ajudou a ultrapassar Fran Kirby e se tornar a maior artilheira de todos os tempos do Blues na WSL, e ela está a apenas três gols de alcançar essa marca em todas as competições também.

    Seria ingênuo sugerir que Kerr está de volta ao seu melhor nível, considerando o quão alto esse nível é e quanto tempo as jogadoras dizem que pode levar para se sentirem novamente em forma após uma lesão no LCA, ainda mais uma com a recuperação complexa pela qual Kerr passou. Mas ela está contribuindo muito como ponto-chave do ataque do Chelsea e proporcionando muito do que a equipe vinha sentindo falta durante toda a temporada.

    Isso porque, enquanto Kerr vinha recuperando esse nível, o elenco também teve que lidar com muitas outras lesões na posição de centroavante. Mayra Ramirez sofreu uma lesão no tendão da coxa na pré-temporada que exigiu cirurgia e vai perder toda a temporada; Aggie Beever-Jones tem entrado e saído do elenco devido a problemas no tornozelo; e Catarina Macario teve alguns golpes e pequenas lesões, antes de sair em março para se juntar ao San Diego Wave.

    Tudo isso tornou necessária, em alguns momentos, a experimentação com James e Thompson na posição de centroavante.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Jogador de alto nível

    A recuperação lenta, mas constante, de Kerr até este momento, em que volta a ser a atacante de referência, é, portanto, bem-vinda, especialmente agora que o Chelsea busca encerrar a temporada em alta. Afinal, trata-se de uma jogadora que adora os grandes momentos, algo que seu histórico de gols no clube destaca perfeitamente.

    Antes da lesão, em 33 partidas contra o restante do “Big Four” da WSL — Arsenal, Man City e Manchester United —, Kerr marcou 20 gols. Seu histórico na Liga dos Campeões, a competição de clubes de mais alto nível da Europa e do mundo, é de 20 gols em 34 jogos. Nas sete finais de copa que Kerr disputou pelo Blues, ela marcou impressionantes 10 gols, conquistando cinco delas. Quando a pressão aumenta, ela se destaca.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    A oportunidade bate à porta

    A Copa da Ásia desta temporada, e suas atuações decisivas nas quartas de final e nas semifinais da competição, mostraram que, embora Kerr ainda esteja se recuperando de um longo período de afastamento, ela continua tendo a capacidade de ser decisiva em momentos decisivos. Seu gol na partida da FA Cup contra o United, em fevereiro, foi mais um exemplo disso. Estamos falando de uma jogadora que se destaca nos jogos importantes.

    E este fim de semana traz um grande jogo. A temporada do Chelsea tem sido difícil, com o time ficando bem aquém na busca pelo sétimo título consecutivo da WSL e sendo eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo rival londrino Arsenal. Mas, apesar desses contratempos, o Blues ainda conseguiu conquistar a Copa da Liga em março e tem uma grande oportunidade de somar a FA Cup a esse título, disputando a semifinal em casa com a recompensa de uma viagem a Wembley, onde seria o grande favorito contra um estreante sob o arco, seja o Liverpool ou o Brighton.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2022-23Getty

    Um final perfeito?

    Não seria perfeito que o último jogo de Kerr com a camisa azul do Chelsea fosse em Wembley? Em entrevista aos repórteres antes da final da FA Cup de 2023, a jogadora da seleção australiana destacou aquele estádio como seu local preferido: “Sempre que vou lá, é para disputar um troféu. Nunca preciso ir por outro motivo. Acho que é exatamente isso. É um estádio para grandes jogos. Você não vai lá para disputar qualquer outro jogo que não seja por um troféu. Nunca estive lá sem ganhar um troféu.”

    Kerr, é claro, confirmou isso dias depois ao marcar o único gol na vitória do Chelsea sobre o Manchester United, ganhando o prêmio de Melhor Jogadora da Partida, além de mais uma medalha de campeã.

    À medida que sua incrível carreira no Chelsea parece chegar ao fim, surge a oportunidade de se despedir com mais um momento desse tipo. Se ela conseguir levar os Blues de volta a Wembley e deixar sua marca no estádio nacional mais uma vez, seria a maneira perfeita de encerrar um capítulo ilustre e inesquecível para uma das maiores artilheiras do futebol.

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