Os dias de Sam Kerr no Chelsea parecem estar contados - mas a atacante recordista ainda tem tempo para deixar sua marca na história do clube

Em março, o The Athletic noticiou que Kerr deve deixar o clube neste verão, enquanto o 10 News, da Austrália, afirmou que ela havia assinado contrato com o Denver Summit, da NWSL. Kerr desmentiu essa informação, postando no Snapchat: “Não acredite em tudo que lê na mídia, cara, eles sabem de uma decisão antes mesmo de mim”.

Mais de um mês depois, porém, nenhuma novidade surgiu, nem sobre uma saída nem sobre uma renovação. Há uma grande possibilidade de que os próximos jogos sejam os últimos de Kerr pelo Chelsea.

Mas que maneira espetacular de se despedir, se for esse o caso. No domingo, o Chelsea recebe o Manchester City nas semifinais da FA Cup, buscando garantir que seu último jogo da temporada seja a grande final da competição em Wembley. Após seis anos de domínio notável, este não tem sido exatamente o ano dos Blues, mas com um troféu já garantido e outro ainda em jogo, ainda pode ser um ano excelente — e Kerr pode ter um papel importante a desempenhar para garantir isso.