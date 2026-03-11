Os diagnósticos de Alphonso Davies, Jamal Musiala e Jonas Urbig chegaram: o FC Bayern terá que passar sem o trio por enquanto

Davies, que teve que ser substituído em lágrimas apenas 20 minutos após entrar em campo, sofreu uma distensão muscular na parte posterior da coxa. No mesmo local, ele havia sofrido uma ruptura muscular logo após seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado, em meados de fevereiro, razão pela qual a reação do canadense foi tão emocional diante do novo revés.

Musiala, por sua vez, sofreu “uma reação de dor no tornozelo esquerdo, lesionado no verão”, informou o clube. O goleiro Urbig sofreu uma concussão na última jogada da partida e no único gol sofrido pelo time de Munique. No próximo sábado, contra o Bayer Leverkusen, os três não estarão disponíveis, razão pela qual, muito provavelmente, Sven Ulreich defenderá a baliza do campeão recorde. Além de Urbig, o goleiro Manuel Neuer também está novamente fora de combate devido a uma lesão muscular desde a semana passada.