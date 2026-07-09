É uma possibilidade, mas nada muito avançado. A Juventus e Dusan Vlahovic retomaram as negociações sobre a renovação do contrato e, nos próximos dias, podem chegar a um acordo. O condicional é obrigatório: no último ano, as conversas, os encontros e as ligações entre as partes não levaram a nada concreto, mas agora o cenário é diferente; ver o número 9 ainda vestindo a camisa da Juventus é uma opção viável. A Juventus tem dificuldade em satisfazer as exigências do Paris Saint-Germain por Kolo Muani; Vlahovic, por sua vez, não tem propostas atraentes em jogo, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo; voltar a trabalhar juntos pode ser a solução para ambos.
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Os detalhes financeiros da nova proposta de renovação da Juventus para Vlahovic: salário semelhante ao de Yildiz
OFERTA À YILDIZ
A Juventus não tem nenhuma intenção de se precipitar; em outras palavras, não pretende ultrapassar o teto imposto pela prorrogação do contrato de Yildiz. É uma questão de dinheiro e de equilíbrio dentro do vestiário: segundo o Tuttosport, se Vlahovic demonstrar que deseja chegar a um acordo com os bianconeri, terá que aceitar as condições de Carnevali. E, portanto, dizer sim à proposta de um contrato de dois anos no valor de pouco mais de 6 milhões de euros líquidos por temporada.
COMISSÕES E NOVA ATITUDE
Além disso, há que levar em conta a questão das comissões: a equipe de Vlahovic, liderada pelo pai Milos, precisa refletir e reduzir as exigências. A Juventus não quer ser enganada; a era dos gastos descabidos chegou ao fim. É pegar ou largar: Vlahovic precisa provar, com ações concretas, que ainda quer jogar na Juventus. Apenas falar em renovação não é suficiente. Conforme relata o Tuttosport, as referências aos contratos de Yildiz e David na negociação anterior com Comolli não foram bem recebidas; agora, a postura precisa ser construtiva.
CONFRONTO EM 10 DIAS, O BESIKTAS EM ESPERA
Vlahovic deu sinais; agora é preciso marcar uma reunião entre a Juventus e o jogador para entender se realmente há espaço para seguirem juntos. Em até 10 dias, saberemos mais. Vlahovic se ofereceu aos melhores clubes da Europa, mas ninguém respondeu. Apenas o Besiktas, comandado por Italiano — que o conhece desde a época em que jogava na Florença —, demonstrou certo interesse; no entanto, a transferência para a Turquia não é, até o momento, uma prioridade.
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