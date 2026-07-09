Os detalhes financeiros da nova proposta de renovação da Juventus para Vlahovic: salário semelhante ao de Yildiz

É uma possibilidade, mas nada muito avançado. A Juventus e Dusan Vlahovic retomaram as negociações sobre a renovação do contrato e, nos próximos dias, podem chegar a um acordo. O condicional é obrigatório: no último ano, as conversas, os encontros e as ligações entre as partes não levaram a nada concreto, mas agora o cenário é diferente; ver o número 9 ainda vestindo a camisa da Juventus é uma opção viável. A Juventus tem dificuldade em satisfazer as exigências do Paris Saint-Germain por Kolo Muani; Vlahovic, por sua vez, não tem propostas atraentes em jogo, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo; voltar a trabalhar juntos pode ser a solução para ambos.