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Os derrotados do Arsenal na Liga dos Campeões são chamados de “bando de palhaços”, enquanto campeão francês da Copa do Mundo critica duramente o “ego inflado” dos Gunners e o plano de jogo de Mikel Arteta contra o PSG
Dugarry critica táticas insuportáveis
O Arsenal ficou aquém do PSG na final da Liga dos Campeões de 2026, em Budapeste, perdendo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no fim da prorrogação. Apesar de Kai Havertz ter aberto o placar aos seis minutos, os campeões ingleses recuaram e cederam a posse de bola.
Em entrevista ao programa Rothen S’enflamme, da RMC Sport, Dugarry fez um discurso furioso sobre a exibição defensiva da equipe. “Vimos chutes para fora, um time do Arsenal que tentava sistematicamente perder tempo. Foi simplesmente insuportável, intolerável”, disse ele, indignado. “E o que quase se revelou terrível para o futebol e para as pessoas que o amam é que eles quase deram a ilusão de que, criando e fazendo tão pouco, é possível vencer a Liga dos Campeões.”
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Acusações de ego inflado
O campeão da Copa do Mundo de 1998 não mediu palavras ao avaliar Arteta e seu elenco, criticando duramente a mentalidade e a suposta arrogância deles. Dugarry considerou que os Gunners traíram sua própria história com uma abordagem tão negativa no maior palco da Europa.
"Eles são um bando de palhaços", acrescentou Dugarry. "Chegaram com o ego inflado, com Arteta dizendo: 'Vamos derrotá-los'... Estou muito feliz que o Arsenal tenha levado a pior, e espero que, se algum dia quiserem ganhar, comecem a jogar futebol. Isso não é o Arsenal! Este clube tem uma história, eles são os Gunners, há um legado, um estilo de futebol. Eles não podem jogar assim, é impossível.”
Especialistas questionam a mentalidade defensiva
Não foi só Dugarry quem ficou perplexo com as táticas conservadoras empregadas pelos campeões da Premier League. O ex-meio-campista do Chelsea, Craig Burley, também criticou o plano de jogo em entrevista à ESPN, destacando o quão estranho era para um time de ponta abandonar seu estilo ofensivo após conquistar uma vantagem tão cedo. “Vamos colocar as coisas na mesa: quando marcaram aos seis minutos, tentaram se defender até os 90 minutos”, observou Burley. “Se tivesse sido o PSG a marcar aos seis minutos, eles teriam continuado atacando, pressionando e tentando vencer o jogo. E esse é o contraste na forma como essas duas equipes abordam, não apenas a final, mas o futebol em si.”
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O que vem por aí para os jogadores de Arteta?
O Arsenal precisa agora se recompor e se preparar para a próxima turnê de pré-temporada. Embora a conquista do título da Premier League tenha sido uma grande conquista, a longa espera pela glória europeia continua. Arteta e sua comissão técnica precisarão avaliar sua abordagem tática em partidas decisivas para garantir que possam finalmente conquistar o continente quando a nova temporada começar.