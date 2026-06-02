Os derrotados do Arsenal na Liga dos Campeões são chamados de “bando de palhaços”, enquanto campeão francês da Copa do Mundo critica duramente o “ego inflado” dos Gunners e o plano de jogo de Mikel Arteta contra o PSG

O Arsenal ficou aquém do PSG na final da Liga dos Campeões de 2026, em Budapeste, perdendo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no fim da prorrogação. Apesar de Kai Havertz ter aberto o placar aos seis minutos, os campeões ingleses recuaram e cederam a posse de bola.

Em entrevista ao programa Rothen S’enflamme, da RMC Sport, Dugarry fez um discurso furioso sobre a exibição defensiva da equipe. “Vimos chutes para fora, um time do Arsenal que tentava sistematicamente perder tempo. Foi simplesmente insuportável, intolerável”, disse ele, indignado. “E o que quase se revelou terrível para o futebol e para as pessoas que o amam é que eles quase deram a ilusão de que, criando e fazendo tão pouco, é possível vencer a Liga dos Campeões.”