O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, destacou em entrevista ao Kölner Stadt-Anzeiger que, no momento, não há nenhuma proposta para El Mala "que precisemos considerar seriamente". Também por parte do jogador “não houve até agora qualquer desejo de iniciar negociações com outros clubes”. Além disso, Kessler lembrou que o contrato de El Mala vai até 2030: “A iniciativa está nas mãos do 1. FC Köln!”
Traduzido por
"Os clubes tremem diante dele!" Será que Said El Mala vai recorrer a um temido agente no jogo de transferências?
El Mala tornou-se logo um jogador fundamental no ataque em sua primeira temporada no Effzeh e, atualmente, soma dez gols e quatro assistências em 28 partidas. Sua excelente temporada de estreia no time da cidade da catedral teria atraído o interesse de vários clubes.
Recentemente, soube-se que a família El Mala teria chegado a um acordo de princípio com o Brighton & Hove sobre possíveis termos contratuais para os dois filhos (Malek El Mala joga pelo 1. FC Köln II). O clube da Premier League seria o destino preferido de El Mala, onde ele conta com Fabian Hürzeler, um técnico que o quer a todo custo.
O Brighton teria apresentado uma oferta de 35 milhões de euros ao Colônia, mas, segundo Kessler, não existe o suposto limite mínimo de 50 milhões de euros. Isso “não está definido”, enfatizou agora o diretor esportivo. Além disso, também não haveria “uma data ou um prazo concreto”. Kessler limitou-se a dizer que se ocupariam de uma possível saída de El Mala “no momento oportuno”.
No entanto, é possível que o jogador de 19 anos já tome medidas antes disso para forçar uma transferência para a Inglaterra.
- IMAGO / LaPresse
Consultor famoso se oferece para ajudar El Mala e sua família
O jornal Kölner Stadt-Anzeiger informa que Ali Barat, consultor de renome no setor — com uma rede de contatos excepcionalmente ampla na ilha e, por vezes, até temido —, se ofereceu para assessorar a família El Mala.
Barat só se tornou conhecido do grande público na Alemanha no verão passado, por ter orquestrado a transferência por empréstimo de Nicolas Jackson para o FC Bayern e, posteriormente, ter se elogiado efusivamente em um comunicado à imprensa. O comunicado trazia o título “Ali Barat redefiniu o jogo” e transbordava de autoelogios: Segundo Barat, a transferência de Jackson para o FC Bayern teria sido uma “obra-prima estratégica” de sua autoria: “Onde outros esperam, eu ajo. Onde outros fazem concessões, eu cumpro”, escreveu ele ainda, autodenominando-se um “superagente da nova geração”, que tem visões onde outros veem problemas. “Nós construímos carreiras. Nós moldamos futuros. Nós comandamos o jogo.”
Apesar de todo esse autoelogio, Barat é de fato considerado uma figura de destaque absoluto no setor. Entre outras coisas, ele fechou, por exemplo, no verão passado as transferências de Xavi Simons (do RB Leipzig para o Tottenham Hotspur), Piero Hincapie (do Bayer Leverkusen para o Arsenal), Dean Huijsen (do AFC Bournemouth para o Real Madrid) ou Johan Bakayoko (do PSV Eindhoven para o RB Leipzig). Em dezembro de 2025, ele foi premiado pela segunda vez pela Tuttosport com o Golden Boy de melhor agente do ano.
No início de março, El Mala se separou de um agente da agência espanhola Footfeel ISM e, desde então, passou a ser representado por seus pais, Sabrina e Mohammed.
Tanto para o Effzeh quanto para El Mala, porém, a luta pela permanência na divisão deve ser a prioridade máxima no momento. O Colônia espera por uma vitória na Bundesliga desde 30 de janeiro e já caiu para a 15ª posição. Após o empate em 3 a 3 no clássico do Reno contra o Borussia Mönchengladbach, o técnico Lukas Kwasniok foi demitido, sendo substituído pelo assistente técnico Rene Wagner, contratado do Union Berlin antes do início da temporada.
Said El Mala: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências 1. FC Colônia 30 10 4 FC Viktoria Colônia 45 14 6 FC Viktoria Colônia 19 11 6