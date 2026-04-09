"Os clubes tremem diante dele!" Será que Said El Mala vai recorrer a um temido agente no jogo de transferências?

O jornal Kölner Stadt-Anzeiger informa que Ali Barat, consultor de renome no setor — com uma rede de contatos excepcionalmente ampla na ilha e, por vezes, até temido —, se ofereceu para assessorar a família El Mala.

Barat só se tornou conhecido do grande público na Alemanha no verão passado, por ter orquestrado a transferência por empréstimo de Nicolas Jackson para o FC Bayern e, posteriormente, ter se elogiado efusivamente em um comunicado à imprensa. O comunicado trazia o título “Ali Barat redefiniu o jogo” e transbordava de autoelogios: Segundo Barat, a transferência de Jackson para o FC Bayern teria sido uma “obra-prima estratégica” de sua autoria: “Onde outros esperam, eu ajo. Onde outros fazem concessões, eu cumpro”, escreveu ele ainda, autodenominando-se um “superagente da nova geração”, que tem visões onde outros veem problemas. “Nós construímos carreiras. Nós moldamos futuros. Nós comandamos o jogo.”

Apesar de todo esse autoelogio, Barat é de fato considerado uma figura de destaque absoluto no setor. Entre outras coisas, ele fechou, por exemplo, no verão passado as transferências de Xavi Simons (do RB Leipzig para o Tottenham Hotspur), Piero Hincapie (do Bayer Leverkusen para o Arsenal), Dean Huijsen (do AFC Bournemouth para o Real Madrid) ou Johan Bakayoko (do PSV Eindhoven para o RB Leipzig). Em dezembro de 2025, ele foi premiado pela segunda vez pela Tuttosport com o Golden Boy de melhor agente do ano.

No início de março, El Mala se separou de um agente da agência espanhola Footfeel ISM e, desde então, passou a ser representado por seus pais, Sabrina e Mohammed.

Tanto para o Effzeh quanto para El Mala, porém, a luta pela permanência na divisão deve ser a prioridade máxima no momento. O Colônia espera por uma vitória na Bundesliga desde 30 de janeiro e já caiu para a 15ª posição. Após o empate em 3 a 3 no clássico do Reno contra o Borussia Mönchengladbach, o técnico Lukas Kwasniok foi demitido, sendo substituído pelo assistente técnico Rene Wagner, contratado do Union Berlin antes do início da temporada.