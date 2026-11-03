Os clubes respiram e a seleção sufoca: como o adiamento da Copa da Ásia afeta o futebol saudita?

É verdade que todos os clubes sauditas se beneficiarão dessa decisão, mas os maiores beneficiados serão os clubes que disputam competições internacionais, especialmente a Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
Esses clubes sofreram bastante na temporada atual, diante da sobrecarga de jogos, o que fica evidente em seus resultados em queda na competição asiática, em comparação com a situação dos anos anteriores.
A distribuição das partidas em intervalos mais amplos na Liga Roshn, e o consequente descanso adequado para os clubes, reduzindo assim o número de lesões e o desgaste, ajudará enormemente os clubes sauditas.
Esses clubes poderão disputar os jogos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com a formação titular, ou com uma formação próxima dela, sem a necessidade de alterá-la por completo, como fez o Al-Hilal na partida contra o Al-Shamal, do Catar, por exemplo.
Essa mudança ajudará os clubes sauditas a alcançar resultados positivos na fase de liga, auxiliando-os a se classificar para as oitavas de final da competição asiática e, consequentemente, a seguir avançando nas fases eliminatórias.