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دونيس وسالمkooora
Ahmed Mansy
Traduzido por

Os clubes respiram e a seleção sufoca: como o adiamento da Copa da Ásia afeta o futebol saudita?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita
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G. Donis
S. Al-Dawsari
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Grandes mudanças: quem sai prejudicado e quem se beneficia?

O futebol saudita vive dois extremos após a decisão de adiar a Copa da Ásia de 2027, com os clubes da Roshn Saudi League aparecendo como os maiores beneficiados, enquanto a seleção principal fica como a única prejudicada.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, nesta terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava marcada para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

  • Roshan League respira

    Foi com essas palavras que o jornalista saudita Walid Al-Faraj expressou sua opinião sobre o adiamento da Copa da Ásia, afirmando que a Roshn League poderá respirar, depois de deixar de ser obrigada a manter a sequência intensa de partidas.

    Isso fica evidente na primeira decisão tomada pela liga da Roshn League após o adiamento do torneio asiático, quando ela também decidiu adiar a décima terceira rodada, diante da disponibilidade de tempo suficiente para realizá-la sem pressão.

    A decisão não incluirá apenas a décima terceira rodada, mas se estenderá ao restante da temporada, com todas as rodadas sendo reagendadas para que ocorram em datas normais, sem a necessidade de disputar uma partida a cada 72 horas.

    Não há dúvida de que essa decisão terá um impacto positivo nas competições da Roshn League, pois reduzirá o número de lesões e dará às equipes a oportunidade de contar com o maior número possível de estrelas, sem perdê-las por lesão ou descanso.

  • Reação saudita na Ásia

    É verdade que todos os clubes sauditas se beneficiarão dessa decisão, mas os maiores beneficiados serão os clubes que disputam competições internacionais, especialmente a Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

    Esses clubes sofreram bastante na temporada atual, diante da sobrecarga de jogos, o que fica evidente em seus resultados em queda na competição asiática, em comparação com a situação dos anos anteriores.

    A distribuição das partidas em intervalos mais amplos na Liga Roshn, e o consequente descanso adequado para os clubes, reduzindo assim o número de lesões e o desgaste, ajudará enormemente os clubes sauditas.

    Esses clubes poderão disputar os jogos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com a formação titular, ou com uma formação próxima dela, sem a necessidade de alterá-la por completo, como fez o Al-Hilal na partida contra o Al-Shamal, do Catar, por exemplo.

    Essa mudança ajudará os clubes sauditas a alcançar resultados positivos na fase de liga, auxiliando-os a se classificar para as oitavas de final da competição asiática e, consequentemente, a seguir avançando nas fases eliminatórias.

  • Boas notícias para o Al-Nassr: o mercado de inverno será tranquilo

    Alguns clubes sauditas também serão beneficiados pela decisão do adiamento, no sentido de não precisarem contratar um grande número de jogadores fora da próxima janela de transferências de inverno.

    Diante da enorme pressão que os clubes sauditas vinham enfrentando, era esperado que contratassem um grande número de jogadores no mercado de inverno, para dispor de mais alternativas.

    No entanto, o alívio na carga de jogos pode levar os clubes sauditas a adiarem as contratações de peso para a próxima janela de transferências de verão, limitando-se a incorporar um pequeno número de peças para o reforço natural do elenco.

    Não há dúvida de que o Al-Nassr será o maior beneficiado com isso, especialmente por não ter tido, desde o início, condições de fechar novas contratações durante a janela de transferências de inverno, em razão da crise financeira que enfrenta.

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  • Golpe para a seleção da Arábia Saudita: Al-Dawsari como exemplo

    E, ao contrário dos clubes, a seleção da Arábia Saudita será a maior prejudicada com o adiamento da Copa da Ásia, tanto dentro quanto fora de campo.

    A seleção saudita entraria na competição asiática apenas cerca de 3 meses depois de ter sido coroada campeã da Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", que também foi disputada em seu território.

    A Arábia Saudita entraria na Copa da Ásia estável nos âmbitos técnico e psicológico, diante da permanência do técnico grego Georgios Donis, além do conhecimento do elenco principal que se apresentou em suas melhores condições na "Golfo 27".

    Não há dúvida de que a situação depois de um ano inteiro será significativamente diferente, pois os níveis dos jogadores não serão constantes, o que mudará a configuração da seleção saudita em relação à situação atual.

    Um jogador como Salem Al-Dawsari, para quem se esperava que a competição asiática fosse sua última parada com a Arábia Saudita, pode ter suas chances de participar da próxima edição reduzidas com o adiamento por um ano, em razão de sua idade avançada.

  • Para onde vai Donis?

    O adiamento colocará alguns pontos de interrogação sobre a seleção saudita, sobretudo acerca do futuro de Donis, cujo contrato com a Arábia Saudita se encerra no fim do mês de julho do próximo ano, ou seja, antes do início do torneio em sua nova data.

    Os pontos de interrogação aumentarão após o adiamento da Copa da Ásia, especialmente porque alguns relatos revelaram, anteriormente, o desejo da Federação Saudita de Futebol de contratar um novo treinador para comandá-la no torneio asiático.

    O que impediu a Federação Saudita de seguir adiante com seu plano foi o estado de indignação que tomou conta da opinião pública saudita, sobretudo diante do pouco tempo que faltava para o começo do torneio asiático em sua data antiga.

    Com o adiamento por cerca de um ano, o fator tempo passou a ser favorável para que a Federação Saudita retorne ao seu plano antigo e comece a busca por um novo treinador para comandar a seleção no torneio dali a mais de um ano.

    Essas notícias podem causar certa instabilidade para a seleção saudita e podem afetá-la negativamente, principalmente caso se tornem realidade e um novo treinador chegue para iniciar uma nova jornada com a Arábia Saudita.