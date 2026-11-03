Os clubes respiram e a seleção sufoca: como o adiamento da Copa da Ásia afeta o futebol saudita?

Foi com essas palavras que o jornalista saudita Walid Al-Faraj expressou sua opinião sobre o adiamento da Copa da Ásia, afirmando que a Roshn League poderá respirar, depois de deixar de ser obrigada a manter a sequência intensa de partidas.

Isso fica evidente na primeira decisão tomada pela liga da Roshn League após o adiamento do torneio asiático, quando ela também decidiu adiar a décima terceira rodada, diante da disponibilidade de tempo suficiente para realizá-la sem pressão.

A decisão não incluirá apenas a décima terceira rodada, mas se estenderá ao restante da temporada, com todas as rodadas sendo reagendadas para que ocorram em datas normais, sem a necessidade de disputar uma partida a cada 72 horas.

Não há dúvida de que essa decisão terá um impacto positivo nas competições da Roshn League, pois reduzirá o número de lesões e dará às equipes a oportunidade de contar com o maior número possível de estrelas, sem perdê-las por lesão ou descanso.