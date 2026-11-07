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Os celulares estão acabando com a diversão do futebol: o Borussia Dortmund cria uma solução inesperada para salvar sua torcida

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Quando as arquibancadas se tornam um estúdio de fotografia!

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Ir ao estádio de futebol já não significa necessariamente desfrutar de noventa minutos de emoção e suspense, ou mergulhar no clima das arquibancadas e compartilhar com a torcida a alegria dos gols e a decepção das derrotas. Enquanto os jogadores correm atrás da bola dentro do retângulo verde, um número crescente de torcedores está ocupado com as telas de seus celulares, em busca de um registro para fotografar, de um comentário para publicar ou de uma estatística para acompanhar, a ponto de alguns momentos que mereceriam ser vividos em todos os seus detalhes passarem diante de seus olhos sem que eles percebam.

A situação chegou a um estágio inesperado, depois que um dos maiores clubes europeus decidiu recompensar seus torcedores por se afastarem dos celulares durante as partidas, numa tentativa de resgatar a essência da experiência do futebol e redirecionar o olhar dos torcedores para o que acontece dentro de campo, em vez de se ocuparem com o que as telas exibem.

Trata-se aqui do alemão Borussia Dortmund, dono de uma das torcidas mais apaixonadas do continente europeu, que lançou uma iniciativa voltada a incentivar seus torcedores a deixarem os celulares de lado e a se concentrarem nas partidas, em troca de prêmios e recompensas.

O jornal espanhol "As" destaca esse fenômeno, que abre amplo espaço para o debate sobre o impacto dos celulares e das redes sociais no futebol, e sobre o quanto as arquibancadas se transformaram de um espaço de diversão e paixão em plataformas para documentar momentos e acumular visualizações.

  • Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    O Borussia Dortmund declara guerra aos telefones celulares!

    Por muitos anos, ir ao estádio de futebol era uma experiência excepcional que não precisava de nenhum recurso adicional para se completar. As torcidas aguardavam o apito inicial com paixão, viviam cada ataque como se fosse o último e comemoravam os gols entre abraços e gritos, enquanto as decisões arbitrais polêmicas se transformavam em discussões acaloradas entre os torcedores que estavam lado a lado.

    Ninguém precisava filmar cada momento para provar que estava presente, e o valor da partida não estava ligado à quantidade de fotos e vídeos que poderiam ser publicados após o seu fim. A própria experiência era a recompensa, e as lembranças eram guardadas na memória antes de encontrarem seu caminho até as redes sociais.

    Mas o cenário mudou de forma marcante nos últimos anos. Os celulares se tornaram parte essencial da experiência de assistir às partidas, e passou a ser comum ver centenas de telas erguidas nas arquibancadas para registrar os gols e as comemorações, ou filmar a entrada dos jogadores no gramado, ou até mesmo acompanhar as reações das comissões técnicas e dos reservas.

    E o mais curioso é que alguns torcedores passaram a preferir assistir aos momentos importantes pelas telas de seus celulares em vez de acompanhar o que acontece diretamente diante de seus olhos, como se tivessem ido ao estádio para gravar a partida e não para aproveitá-la.

    Essa transformação levou o Borussia Dortmund a adotar uma medida nada convencional, aproveitando sua grande fama pelo ambiente do estádio Signal Iduna Park e por sua torcida, que cria uma das experiências mais empolgantes para o público no futebol europeu.

    O clube alemão não se limitou a apelar pela redução do uso dos celulares, mas decidiu oferecer incentivos reais aos torcedores que conseguirem se afastar deles durante as partidas, entre eles camisas autografadas e vales-compra da loja oficial do clube.

    A ideia parece simples à primeira vista, mas carrega um significado claro: um dos mais notáveis clubes da Europa se viu obrigado a recompensar sua torcida para que ela faça algo que deveria ser natural, que é concentrar-se na partida pela qual pagou o preço dos ingressos para assistir.

  • Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Van Modos: prêmios em troca de desligar o celular!

    A iniciativa leva o nome de Fan Modus, fruto de uma parceria entre o Borussia Dortmund e a empresa Vodafone, e foi lançada em 24 de outubro, durante o confronto da equipe contra o Eintracht Frankfurt.

    A ideia se baseia no aplicativo oficial do clube, no qual os torcedores podem ativar o sistema dedicado à iniciativa e, em seguida, acumular pontos a cada minuto que passam longe de seus telefones durante a partida.

    Quanto mais o torcedor consegue reduzir o uso do seu telefone, mais pontos ele obtém e, consequentemente, maiores são suas chances de ganhar os prêmios oferecidos pelo clube, que incluem camisas autografadas pelos jogadores e vales-compras que podem ser utilizados na loja oficial.

    A iniciativa não ignorou por completo as necessidades da torcida, já que os torcedores podem conferir seus telefones durante o intervalo entre os tempos sem perder os pontos que acumularam ao longo do primeiro tempo.

    A campanha se apoia em uma pesquisa de opinião realizada pela empresa Vodafone em 2023, que abrangeu mil torcedores que frequentam as partidas regularmente, e cujos resultados revelaram que 63% deles usam seus telefones celulares regularmente enquanto estão nas arquibancadas.

    Além disso, cerca de dois terços dos participantes admitiram que conferem seus telefones durante a presença em eventos esportivos, o que reflete o quanto os dispositivos móveis se infiltraram na experiência dos torcedores, mesmo quando se trata de assistir a seus times favoritos de dentro do estádio.

    Esses números levantam uma pergunta importante: o futebol se tornou menos capaz de atrair a atenção do público, ou os telefones celulares conseguiram desviar o foco dos torcedores do evento principal?

  • Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    A obsessão por registrar: o torcedor se transforma em cinegrafista!

    O problema já não se limita a verificar mensagens ou navegar pelas redes sociais durante a partida, mas se estendeu a um desejo crescente de documentar cada detalhe, por menor que seja.

    Assim que o torcedor chega ao estádio, alguns dos presentes começam a filmar as arquibancadas, gravar o hino nacional, registrar os aquecimentos e esperar a aparição dos jogadores diante da torcida, antes de passarem a filmar as reações dos técnicos, dos reservas e os lances polêmicos.

    Para alguns deles, a experiência de assistir à partida não se completa sem publicar uma série de fotos e vídeos nas plataformas de redes sociais, como se o objetivo principal de estar nas arquibancadas tivesse se tornado comprovar a presença diante dos outros, e não desfrutar da partida em si.

    Enquanto alguns torcedores fazem questão de captar cada detalhe e publicá-lo o mais rápido possível, outros se ocupam em acompanhar os comentários e as opiniões que circulam sobre a partida, ou em buscar estatísticas dos jogadores, ou em entrar em discussões sobre as decisões do árbitro antes mesmo de terminar o replay televisivo do lance.

    O celular se tornou uma janela adicional para a partida, mas, ao mesmo tempo, transformou-se numa fonte permanente de distração, depois que o torcedor passou a acompanhar o que acontece dentro do campo e o que se passa fora dele no mesmo instante.

    E, em vez de esperar as análises após o apito final, a torcida agora pode ler centenas de opiniões e comentários em segundos, e participar de discussões acaloradas enquanto o jogo ainda acontece.

    Assim, a partida deixou de ser uma experiência coletiva restrita aos presentes nas arquibancadas e passou a ser um evento digital contínuo, em que a observação direta se mistura com a interação virtual.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP

    90 minutos ou 60 segundos? Os melhores momentos estão roubando o público das partidas!

    O impacto dos telefones celulares não se limitou às arquibancadas, mas se estendeu à forma como o público consome o futebol de maneira geral.

    No passado, o torcedor esperava pelo horário da partida, reservava tempo para acompanhá-la por completo e vivia seus detalhes do primeiro minuto até o apito final. Hoje, porém, tornou-se possível saber quase tudo o que aconteceu por meio de um vídeo de pouco mais de um minuto de duração.

    Gols, chances claras, cartões e momentos decisivos: tudo pode ser reunido em um resumo rápido que dá ao espectador uma ideia geral do resultado da partida e de seus principais lances, sem a necessidade de acompanhar os noventa minutos completos.

    Para uma parcela do público, essa forma parece mais adequada ao ritmo de vida acelerado, especialmente diante do grande número de partidas e competições e da dificuldade de dedicar longas horas a acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol.

    O problema, porém, é que os resumos, por melhor que seja sua qualidade, não conseguem transmitir a experiência completa da partida. O futebol não é feito apenas de gols, mas de muitos detalhes que constroem o seu valor: como a tensão que antecede uma chance perigosa, a pressão contínua nos minutos finais, as mudanças táticas que viram o jogo e os ataques que não terminam em gol, mas revelam a evolução do desempenho em campo.

    Uma pesquisa divulgada pela empresa Bango em junho de 2026 mostrou que 47% dos participantes com idades entre 18 e 24 anos afirmaram que os resumos das partidas se tornaram um substituto da transmissão completa em seus hábitos de acompanhar o esporte.

    Também não se pode ignorar o fator econômico, já que assistir a algumas competições exige a assinatura de serviços pagos, e por vezes o torcedor pode precisar de mais de uma plataforma para acompanhar as diferentes disputas.

    Em contrapartida, os gols, resumos e melhores momentos estão disponíveis gratuitamente na internet, o que os torna uma opção atraente para quem não tem tempo ou condições financeiras de acompanhar as partidas por completo.

    Dessa forma, a concorrência deixou de se restringir aos clubes e às competições, e passou a existir também uma outra disputa entre a partida completa e o conteúdo rápido que a resume em segundos.

  • Zamalek v Al Masry - CAF Confederation CupGetty Images Sport

    O futebol se transforma em espetáculo: o objetivo agora é marcar presença?

    Há outro aspecto não menos importante nesse fenômeno, relacionado ao desejo de exibir experiências pessoais nas redes sociais.

    Para alguns torcedores, ir ao estádio deixou de ser apenas uma oportunidade de assistir ao seu time favorito e passou a ser uma ocasião para tirar fotos marcantes e publicá-las no Instagram, registrar o clima das arquibancadas e mostrar que fizeram parte de um grande evento esportivo.

    Às vezes, a importância de conseguir uma foto perfeita ou um vídeo marcante parece equivaler à importância de acompanhar a própria partida, o que levanta um questionamento sobre a natureza da relação que passou a unir as torcidas ao futebol: o torcedor vai ao estádio para aproveitar a partida ou para contar aos outros que esteve lá?

    Um estudo realizado pela empresa Deloitte em 2024 sobre o uso da tecnologia em eventos esportivos ao vivo reforça essas preocupações, ao apontar que cerca de um quarto dos torcedores usa seus celulares para publicar nas redes sociais durante as partidas.

    O estudo também revelou que 68% dos presentes sentiram que passam mais tempo do que deveriam em seus celulares durante os eventos esportivos.

    O paradoxo é que alguns torcedores já percebem que exageram no uso de seus aparelhos, mas têm dificuldade em abrir mão deles, por causa do desejo constante de registrar, interagir e acompanhar tudo o que acontece pela internet.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Os influenciadores nas arquibancadas: paixão ou busca por visualizações?

    As transformações observadas nas arquibancadas do futebol não se limitaram aos torcedores comuns, mas se estenderam também aos criadores de conteúdo e influenciadores, que passaram a fazer parte do cenário de marketing dos clubes e das marcas.

    Clubes e empresas se acostumaram a convidar influenciadores para assistir às partidas, desfrutar de experiências exclusivas dentro dos estádios e visitar camarotes VIP, além de receber camisas e produtos com os escudos dos clubes, em troca da publicação de conteúdo promocional em suas contas pessoais.

    No entanto, esse fenômeno provocou críticas em parte da torcida, especialmente quando algumas contas aparecem celebrando as cores de um clube durante uma semana, antes de passarem a promover um clube rival na semana seguinte, o que faz com que a relação com o futebol pareça, por vezes, mais próxima de compromissos publicitários do que de um vínculo esportivo.

    E, enquanto alguns torcedores encontram dificuldade para pagar o preço dos ingressos, ou esperam anos para ter a oportunidade de assistir a um grande jogo, outros recebem convites e experiências excepcionais graças ao seu número de seguidores e à sua capacidade de produzir conteúdo.

    Evidentemente, isso não significa questionar a paixão de todos os influenciadores pelo futebol, nem considerar que ter um grande público nas redes sociais prive seu dono do direito de curtir as partidas.

    Mas a questão começa quando a partida se transforma em um mero pano de fundo para uma campanha publicitária, e a publicação que será divulgada após o jogo se torna mais importante do que os próprios acontecimentos do confronto.

    E aqui surge a verdadeira pergunta: o que deve ter prioridade nas arquibancadas, a paixão pelo clube e o sentimento de pertencimento a ele, ou a capacidade de obter visualizações e engajamento pela internet?

  • Juventus FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    O que os celulares não conseguem transmitir: a verdadeira magia do futebol

    Apesar do enorme avanço tecnológico, ainda existem coisas que nenhum telefone celular ou vídeo é capaz de transmitir por completo.

    Assistir a um gol pela tela não se compara a comemorá-lo em meio a milhares de torcedores, assim como acompanhar uma cobrança de pênalti pela transmissão televisiva não transmite necessariamente o silêncio e a expectativa que dominam as arquibancadas antes da sua execução.

    Há sentimentos que não podem ser resumidos em um clipe curto, como a tensão que antecede o apito final, a ansiedade a cada investida perigosa, a explosão coletiva de alegria após a marcação de um gol decisivo, ou até mesmo o abraço em um torcedor desconhecido apenas porque o time que ambos torcem conseguiu alcançar a vitória.

    São esses detalhes que tornam a ida ao estádio uma experiência diferente de assistir à partida pela televisão, e é também o que dá ao futebol grande parte do seu encanto e da sua capacidade de reunir as pessoas em torno de uma paixão em comum.

    Os melhores momentos podem lhe contar o resultado, o celular pode guardar uma foto do gol e as redes sociais podem levar as reações a milhões de pessoas, mas nenhum deles consegue reproduzir o momento com todos os seus sentimentos e detalhes.

    O interessante da iniciativa do Borussia Dortmund é que ela não propõe proibir os telefones celulares, nem exige que a torcida abra mão das redes sociais, mas tenta oferecer um incentivo que os faça escolher, por conta própria, se afastar das telas durante os minutos da partida.

    O clube alemão reconhece a importância da tecnologia para ampliar a base de torcedores do futebol e alcançar novos adeptos, mas, ao mesmo tempo, parece empenhado em proteger a experiência que torna o comparecimento ao estádio diferente de acompanhar as partidas de casa.

    E aí reside o paradoxo: o esporte que as telas ajudaram a levar a milhões de torcedores ao redor do mundo se vê obrigado a criar novos meios para convencer esses mesmos torcedores a olhar para longe de suas telas quando estão dentro do estádio.

    E, enquanto os clubes competem para desenvolver seus aplicativos digitais e aumentar a interação da torcida pela internet, o Borussia Dortmund escolhe seguir em uma direção diferente, recompensando os torcedores que dedicam à partida toda a sua atenção.

    E permanece a pergunta mais importante: como o futebol passou de um jogo pelo qual o público paga o preço dos ingressos para assistir a seus detalhes e desfrutar de noventa minutos de emoção, para uma experiência na qual um dos maiores clubes europeus se vê obrigado a oferecer prêmios até mesmo para convencer seus torcedores a largar os celulares e se concentrar no que acontece diante de seus olhos?