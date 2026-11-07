Apesar do enorme avanço tecnológico, ainda existem coisas que nenhum telefone celular ou vídeo é capaz de transmitir por completo.

Assistir a um gol pela tela não se compara a comemorá-lo em meio a milhares de torcedores, assim como acompanhar uma cobrança de pênalti pela transmissão televisiva não transmite necessariamente o silêncio e a expectativa que dominam as arquibancadas antes da sua execução.

Há sentimentos que não podem ser resumidos em um clipe curto, como a tensão que antecede o apito final, a ansiedade a cada investida perigosa, a explosão coletiva de alegria após a marcação de um gol decisivo, ou até mesmo o abraço em um torcedor desconhecido apenas porque o time que ambos torcem conseguiu alcançar a vitória.

São esses detalhes que tornam a ida ao estádio uma experiência diferente de assistir à partida pela televisão, e é também o que dá ao futebol grande parte do seu encanto e da sua capacidade de reunir as pessoas em torno de uma paixão em comum.

Os melhores momentos podem lhe contar o resultado, o celular pode guardar uma foto do gol e as redes sociais podem levar as reações a milhões de pessoas, mas nenhum deles consegue reproduzir o momento com todos os seus sentimentos e detalhes.

O interessante da iniciativa do Borussia Dortmund é que ela não propõe proibir os telefones celulares, nem exige que a torcida abra mão das redes sociais, mas tenta oferecer um incentivo que os faça escolher, por conta própria, se afastar das telas durante os minutos da partida.

O clube alemão reconhece a importância da tecnologia para ampliar a base de torcedores do futebol e alcançar novos adeptos, mas, ao mesmo tempo, parece empenhado em proteger a experiência que torna o comparecimento ao estádio diferente de acompanhar as partidas de casa.

E aí reside o paradoxo: o esporte que as telas ajudaram a levar a milhões de torcedores ao redor do mundo se vê obrigado a criar novos meios para convencer esses mesmos torcedores a olhar para longe de suas telas quando estão dentro do estádio.

E, enquanto os clubes competem para desenvolver seus aplicativos digitais e aumentar a interação da torcida pela internet, o Borussia Dortmund escolhe seguir em uma direção diferente, recompensando os torcedores que dedicam à partida toda a sua atenção.

E permanece a pergunta mais importante: como o futebol passou de um jogo pelo qual o público paga o preço dos ingressos para assistir a seus detalhes e desfrutar de noventa minutos de emoção, para uma experiência na qual um dos maiores clubes europeus se vê obrigado a oferecer prêmios até mesmo para convencer seus torcedores a largar os celulares e se concentrar no que acontece diante de seus olhos?