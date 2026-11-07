Ir ao estádio de futebol já não significa necessariamente desfrutar de noventa minutos de emoção e suspense, ou mergulhar no clima das arquibancadas e compartilhar com a torcida a alegria dos gols e a decepção das derrotas. Enquanto os jogadores correm atrás da bola dentro do retângulo verde, um número crescente de torcedores está ocupado com as telas de seus celulares, em busca de um registro para fotografar, de um comentário para publicar ou de uma estatística para acompanhar, a ponto de alguns momentos que mereceriam ser vividos em todos os seus detalhes passarem diante de seus olhos sem que eles percebam.
A situação chegou a um estágio inesperado, depois que um dos maiores clubes europeus decidiu recompensar seus torcedores por se afastarem dos celulares durante as partidas, numa tentativa de resgatar a essência da experiência do futebol e redirecionar o olhar dos torcedores para o que acontece dentro de campo, em vez de se ocuparem com o que as telas exibem.
Trata-se aqui do alemão Borussia Dortmund, dono de uma das torcidas mais apaixonadas do continente europeu, que lançou uma iniciativa voltada a incentivar seus torcedores a deixarem os celulares de lado e a se concentrarem nas partidas, em troca de prêmios e recompensas.
O jornal espanhol "As" destaca esse fenômeno, que abre amplo espaço para o debate sobre o impacto dos celulares e das redes sociais no futebol, e sobre o quanto as arquibancadas se transformaram de um espaço de diversão e paixão em plataformas para documentar momentos e acumular visualizações.