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Os capitães Ivan Perisic e Luka Modric deixam de lado as rivalidades entre clubes para ajudar a Croácia a construir uma “grande família” e perseguir os sonhos da Copa do Mundo
A Croácia supera as expectativas no cenário esportivo mundial
Apesar de ter uma população inferior a quatro milhões de habitantes, a Croácia tem continuado a superar as expectativas no cenário esportivo mundial. No futebol, o país só ficou de fora de dois grandes eventos desde que estreou em competições oficiais na Copa do Mundo de 1998.
Lá, garantiu o terceiro lugar, com Davor Suker e companhia fazendo uma estreia grandiosa, feito que se repetiu em 2022. Quatro anos antes de conquistar a medalha de bronze no Catar, a seleção disputou sua primeira final em 2018.
Kylian Mbappé e a França se mostraram muito fortes naquela ocasião, mas Luka Modric teve desempenho suficiente — enquanto brilhava pelo Real Madrid no futebol de clubes — para receber o prêmio Ballon d’Or, enquanto os livros de história eram reescritos no final daquele ano.
Modric, que agora está no elenco do gigante da Série A, o AC Milan, está de volta para mais em 2026, aos 40 anos de idade. Ele é um dos quatro jogadores da mais recente seleção croata na Copa do Mundo que ostenta mais de 100 partidas pela seleção principal.
Perisic é outro dos centurionas, tendo estreado em 2011, e continua conquistando prêmios de prestígio no nível de clubes com o PSV, campeão da Eredivisie. Ele cruzou o caminho de vários compatriotas ao longo dos anos enquanto competia nos palcos nacionais e continentais.
- MACKAGE
A Croácia continua a criar um ambiente "familiar"
Embora a amizade seja temporariamente deixada de lado nessas competições, nunca há divisões quando a Croácia se reúne sob uma única bandeira. É esse espírito e esse sentimento de união que permitiram contrariar as tendências e surpreender as expectativas.
O plano é repetir o feito em solo norte-americano neste verão. Questionado sobre o orgulho que a seleção nacional continua a despertar em Modric e companhia, mesmo depois de já terem conquistado tanto, Perisic — em entrevista à GOAL em parceria com a MACKAGE — disse: “Funcionamos como uma grande família e, mesmo jogando por clubes diferentes durante o ano, poder nos reunir em um momento histórico tão importante é difícil de descrever, mas é muito especial.”
A importância do estilo dentro e fora do campo
É impossível ignorar a Croácia em qualquer torneio. O país possui um dos uniformes mais icônicos do esporte mundial, e a MACKAGE se inspirou nesse visual de campo ao criar sua coleção cápsula para a Copa do Mundo.
Sobre a importância do estilo — tanto no campo quanto na moda —, Perisic disse: “Para mim, estilo é encontrar o equilíbrio certo entre conforto, confiança e elegância de uma forma autêntica.
“Nossa parceria com a MACKAGE começou em 2025, e eles se tornaram o parceiro oficial da nossa equipe fora de campo em 2026. Tem sido incrível trabalhar com uma marca que realmente entende nossa cultura e nossos valores e que coloca o artesanato e a qualidade no centro de tudo, da mesma forma que nós.
“A coleção combina artesanato de luxo com peças versáteis e funcionais, o que é importante para nós, atletas. Também adoro como eles incorporaram elementos croatas sutis em todos os designs e imagens: desde o dalmácio até os detalhes xadrez... É como se estivéssemos em casa.”
- MACKAGE
Jogos da Croácia: adversários na fase de grupos da Copa do Mundo+
Como fornecedora oficial de roupas para uso fora de campo da Seleção Nacional da Croácia, a MACKAGE traça um paralelo entre duas forças moldadas pelo foco e pela técnica: uma nação com menos de 4 milhões de habitantes que se mantém consistentemente entre a elite mundial do futebol, e uma marca que conquistou reconhecimento global graças ao seu artesanato. O legado da Croácia no esporte é definido pela disciplina, pelo rigor e pela busca inabalável pela excelência; os mesmos princípios que sustentam a abordagem da MACKAGE ao design e à confecção. Esse ethos compartilhado ganha vida através do princípio orientador da marca: ESTÉTICA QUE PROTEGE.
Projetada tanto para homens quanto para mulheres, e para todas as estações, a coleção cápsula remete sutilmente à herança croata com as cores nacionais: vermelho, branco e azul-marinho. Em uma variedade de peças, incluindo agasalhos técnicos, malhas, polos e calças, a coleção oferece designs versáteis, com elementos modulares como babadores e capuzes removíveis.
A Croácia iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Inglaterra no Texas, em 17 de junho. A equipe enfrentará ainda o Panamá e Gana em seus outros jogos do Grupo L, com o objetivo de avançar com tranquilidade e confiança para a fase eliminatória.