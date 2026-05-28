Os capitães Ivan Perisic e Luka Modric deixam de lado as rivalidades entre clubes para ajudar a Croácia a construir uma “grande família” e perseguir os sonhos da Copa do Mundo

Apesar de ter uma população inferior a quatro milhões de habitantes, a Croácia tem continuado a superar as expectativas no cenário esportivo mundial. No futebol, o país só ficou de fora de dois grandes eventos desde que estreou em competições oficiais na Copa do Mundo de 1998.

Lá, garantiu o terceiro lugar, com Davor Suker e companhia fazendo uma estreia grandiosa, feito que se repetiu em 2022. Quatro anos antes de conquistar a medalha de bronze no Catar, a seleção disputou sua primeira final em 2018.

Kylian Mbappé e a França se mostraram muito fortes naquela ocasião, mas Luka Modric teve desempenho suficiente — enquanto brilhava pelo Real Madrid no futebol de clubes — para receber o prêmio Ballon d’Or, enquanto os livros de história eram reescritos no final daquele ano.

Modric, que agora está no elenco do gigante da Série A, o AC Milan, está de volta para mais em 2026, aos 40 anos de idade. Ele é um dos quatro jogadores da mais recente seleção croata na Copa do Mundo que ostenta mais de 100 partidas pela seleção principal.

Perisic é outro dos centurionas, tendo estreado em 2011, e continua conquistando prêmios de prestígio no nível de clubes com o PSV, campeão da Eredivisie. Ele cruzou o caminho de vários compatriotas ao longo dos anos enquanto competia nos palcos nacionais e continentais.