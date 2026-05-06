O técnico alemão deve apresentar sua lista provisória de 35 a 55 jogadores até 11 de maio — um mês antes do início do torneio —, antes de reduzi-la para os 26 definitivos. Nesta fase avançada, seria de se esperar que o técnico dos Três Leões já tivesse bastante certeza de quem irá acompanhá-lo no voo para a América do Norte neste verão, mas ainda há margem para algumas mudanças de última hora.

Vários nomes que estão à margem esperam poder contar com o viés de recência e um pouco de sorte para conseguir entrar pela porta dos fundos, mas há muitos outros que Tuchel convocou no passado e que agora estão longe de uma vaga cobiçada na seleção para a Copa do Mundo.

Abaixo, o GOAL classifica os jogadores menos cotados da Inglaterra com base em suas chances de dar uma arrancada de última hora na disputa por uma vaga...