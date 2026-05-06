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England outsiders GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Os azarões da Inglaterra: Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White e 10 jogadores que ainda podem entrar na convocação de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo – classificação

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Alexander-Arnold
M. Gibbs-White
C. Gallagher
I. Toney
M. Lewis-Skelly
T. Tuchel
A. Scott
T. Chalobah
Especiais e Opinião

O tempo está se esgotando para uma decisão que poderá definir o futuro de Thomas Tuchel, que está dando os últimos retoques na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, ainda há tempo para que os jogadores que estão à margem da seleção consigam chamar a atenção do técnico nesta reta final da temporada. Alguns, porém, têm chances muito maiores do que outros.

O técnico alemão deve apresentar sua lista provisória de 35 a 55 jogadores até 11 de maio — um mês antes do início do torneio —, antes de reduzi-la para os 26 definitivos. Nesta fase avançada, seria de se esperar que o técnico dos Três Leões já tivesse bastante certeza de quem irá acompanhá-lo no voo para a América do Norte neste verão, mas ainda há margem para algumas mudanças de última hora.

Vários nomes que estão à margem esperam poder contar com o viés de recência e um pouco de sorte para conseguir entrar pela porta dos fundos, mas há muitos outros que Tuchel convocou no passado e que agora estão longe de uma vaga cobiçada na seleção para a Copa do Mundo.

Abaixo, o GOAL classifica os jogadores menos cotados da Inglaterra com base em suas chances de dar uma arrancada de última hora na disputa por uma vaga...

  • England v Finland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    10Angel Gomes (Wolverhampton)

    O retorno de Angel Gomes à Premier League vindo da Ligue 1, após cinco anos e meio na França, tinha certamente o objetivo de aumentar suas chances de voltar à seleção inglesa, mas sua transferência em janeiro do Marselha para o Wolves não saiu como planejado. Ele se tornou pouco mais do que um jogador de plantão na equipe de Rob Edwards, já rebaixada, e estará em uma encruzilhada no meio do ano.

    O meio-campista ainda não foi convocado por Tuchel, tendo sua última participação na seleção ocorrido durante a passagem experimental de Lee Carsley como técnico interino da Inglaterra, após a renúncia de Sir Gareth Southgate na sequência da Euro 2024. Seria necessário um milagre ou uma crise de lesões sem precedentes para que ele conseguisse uma vaga no avião rumo à América do Norte.

    • Publicidade
  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    9Curtis Jones (Liverpool)

    Curtis Jones, cuja carreira internacional nunca realmente decolou, pode em breve ter que se perguntar se precisa deixar o Liverpool para demonstrar sua qualidade indiscutível de forma mais consistente. O meio-campista voltou a apresentar um desempenho irregular na temporada 2025-26, não conseguindo se tornar uma peça fundamental no meio-campo dos Reds.

    O jogador de 25 anos ainda não marcou nenhum gol na Premier League nesta temporada, tendo dado apenas mais duas assistências — o que não é realmente bom o suficiente para um jogador com suas capacidades criativas. Essa é certamente uma grande razão pela qual ele não foi convocado pela Inglaterra desde a surpreendente derrota em amistoso para o Senegal, em junho de 2025. Jones havia sido notavelmente escolhido para a primeira convocação de Tuchel para a seleção inglesa.

  • Ruben Loftus-Cheek(C)Getty Images

    8Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)

    Depois de ter conquistado, de forma surpreendente, sua primeira convocação para a seleção em sete anos, em setembro, Ruben Loftus-Cheek talvez tenha pensado que estava de volta aos planos da Inglaterra. No entanto, ele foi preterido em novembro e não teve mais chances desde então.

    O jogador de 30 anos não tem se destacado exatamente pelo AC Milan, com uma fratura inoportuna na mandíbula que interrompeu uma melhora na forma em fevereiro e o deixou à margem da escalação titular dos Rossoneri à medida que a temporada chega ao fim. Há muito poucas chances de ele ir para a América do Norte.

  • Ivan Toney England 2025Getty Images

    7Ivan Toney (Al-Ahli)

    O desempenho de Ivan Toney na Arábia Saudita nesta temporada tem sido difícil de ignorar, mas, até o momento, isso não impediu Tuchel de fazer exatamente isso. Outro jogador que não joga pela seleção desde a desastrosa derrota em um amistoso contra o Senegal há quase um ano, as proezas goleadoras do ex-jogador do Brentford pelo Al-Ahli ainda não convenceram o técnico alemão de que ele merece ser convocado novamente.

    O atacante está se aproximando da marca absurda de 40 gols em todas as competições no país do Golfo, além de ter dado mais 10 assistências, e traria experiência em torneios, tendo atuado como uma arma útil saindo do banco na Euro 2024. No entanto, o atual técnico da Inglaterra simplesmente não parece gostar de Toney, mesmo que ele seja de longe o segundo atacante em melhor forma do país, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern de Munique.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    6Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    O jogador desta lista que, de longe, gera o debate mais acalorado, Trent Alexander-Arnold, ainda não tem sua participação garantida na Copa do Mundo, à medida que o tempo vai se esgotando. Após passar por dificuldades iniciais após sua transferência para o Real Madrid no verão passado, o lateral-direito começou a se sentir em casa em seu novo e desafiador ambiente, registrando três assistências no campeonato em seis partidas disputadas desde que voltou de uma lesão em fevereiro.

    No entanto, apesar de certa maestria nos passes, suas deficiências defensivas continuam sendo exploradas na Espanha e, por isso, ele continua sem contar com a preferência de Tuchel — notavelmente, ele nem sequer foi incluído na enorme lista de 35 convocados divulgada em março, um sinal claro de que o alemão está disposto a deixar o ex-jogador do Liverpool em casa para o torneio. Está se completando quase um ano desde que o jogador de 27 anos disputou sua última partida pela seleção.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    5Conor Gallagher (Tottenham)

    Assim como Gomes, Conor Gallagher voltou à Premier League em janeiro na esperança de reconquistar seu lugar na seleção inglesa após uma longa ausência do elenco. Mas, em vez de poder desfrutar do futebol e mostrar do que é capaz, ele se viu envolvido em uma inesperada batalha contra o rebaixamento com o Tottenham.

    O meio-campista parecia um pouco perdido em meio ao caos enquanto tentava se reajustar ao futebol inglês, mas a chegada de Roberto De Zerbi ao banco de reservas pode muito bem mudar a sorte de Gallagher no último minuto. A atuação incansável e tenaz contra o Aston Villa, que garantiu a vitória, mostrou Gallagher no seu melhor, e ele pode muito bem ter chamado a atenção de Tuchel.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Trevoh Chalobah (Chelsea)

    É difícil avaliar o lugar de Chalobah nas planos de Tuchel; o zagueiro do Chelsea recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa pelo técnico alemão no verão passado, antes de ficar de fora em setembro e outubro e retornar na pausa internacional de novembro, embora sem chegar a entrar em campo.

    Talvez o mais importante seja que uma lesão no tornozelo o tirou da disputa pela convocação em março e, desde então, ele tem feito parte da pior fase da história do Blues, que está caindo para o meio da tabela. Isso pode muito bem pesar contra ele, já que o técnico se prepara para definir o elenco para o torneio que se aproxima rapidamente. Se outros jogadores como Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire e John Stones estiverem em forma, Chalobah certamente ficará bem atrás na hierarquia.

  • Myles Lewis-Skelly England 03242025(C)Getty Images

    3Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    Quem marcou o primeiro gol da era Tuchel na seleção inglesa? Myles Lewis-Skelly. No entanto, o jogador do Arsenal tem muito trabalho pela frente se quiser que sua carreira internacional signifique algo mais do que apenas a resposta a uma futura pergunta de um quiz de bar. Ele era convocado regularmente pelo técnico alemão no início, mas, após ser alertado sobre sua falta de tempo de jogo no clube no início desta temporada, perdeu a vaga e ainda não conseguiu recuperá-la.

    Ainda com apenas 19 anos, o versátil meio-campista que virou lateral-esquerdo tem, sem dúvida, potencial de elite, e tem tido mais minutos de jogo ultimamente, já que Mikel Arteta lida com lesões em meio à intensidade da disputa pelo título com o Manchester City e à busca pela Liga dos Campeões, impressionando contra o Fulham e o Atlético de Madrid na semana passada. Lewis-Skelly é um jogador sobre o qual Tuchel já se extasiou no passado, e ele tem chances de conseguir uma vaga de última hora no avião.

  • Alex Scott England 2025Getty

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, que pode se considerar bastante azarado por ter sido preterido na convocação para a pausa internacional de março, certamente continuará sendo uma das principais opções do técnico ao definir seus planos para o meio-campo da Inglaterra na América do Norte. O jogador do Bournemouth recebeu, merecidamente, sua primeira convocação para a seleção principal em novembro, mas não chegou a entrar em campo. No entanto, ele tem continuado a impressionar com suas atuações cheias de energia no clube.

    Muito dependerá de quais outros meio-campistas Tuchel decidirá levar para a Copa do Mundo, com nomes como Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Elliot Anderson e James Garner disputando vagas. Pode-se argumentar que Scott traz um conjunto de habilidades diferente como um meia-armador recuado que também pode atuar de ponta a ponta. Será que ele poderia ser a alternativa ideal para a estrela do Real Madrid, Bellingham?

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    1Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Morgan Gibbs-White vai deixar Phil Foden e Cole Palmer, que não estão em boa fase, tremendo nas bases, ao disputar com eles até o fim uma vaga no avião rumo à Copa do Mundo. O craque do Nottingham Forest vem em excelente forma desde o início do ano e parece pronto para garantir, no último minuto, uma das cobiçadas vagas de camisa 10 na seleção de Tuchel.

    O jogador de 26 anos é o segundo maior artilheiro da Premier League até agora em 2026, com 10 gols, prosperando em uma função mais avançada e livre sob o comando de Vitor Pereira, já que esses esforços contribuem significativamente para a quase garantida permanência do Garibaldi na primeira divisão. Sete desses gols foram marcados desde o início de março, e Gibbs-White parece certo de estar no centro de uma das decisões mais importantes do técnico em relação à escalação nas próximas semanas.