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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Os assistentes de Arne Slot no Liverpool se reúnem no Feyenoord, enquanto Robin van Persie é substituído pelo ex-jogador do Arsenal

Feyenoord
Eredivisie
G. van Bronckhorst

O Feyenoord está prestes a passar por uma reformulação na comissão técnica, que reunirá novamente em Roterdã a equipe de apoio de Arne Slot, que atualmente trabalha no Liverpool. O ex-jogador do Arsenal e do Barcelona, Giovanni van Bronckhorst, deve retornar como técnico principal, preenchendo a vaga deixada por Robin van Persie.

  • Van Bronckhorst garante um retorno emocionante ao De Kuip

    Van Bronckhorst, de 51 anos, está prestes a fazer um retorno triunfal ao Feyenoord como novo técnico do clube, segundo a ESPN. Assim que as formalidades finais forem concluídas, o ex-jogador da seleção holandesa deve assinar um contrato de dois anos com o gigante da Eredivisie, marcando sua segunda passagem pelo banco de reservas do De Kuip.

    Van Bronckhorst já teve uma passagem de grande sucesso como técnico do Feyenoord entre 2015 e 2019. Durante esse período, ele levou o clube ao seu primeiro título da liga em 18 anos, em 2017, além de conquistar duas Copas da KNVB e o Troféu Johan Cruyff. Seu retorno é visto como uma iniciativa para restaurar uma liderança comprovada após a saída de outro ícone do clube, Robin van Persie.


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    Dupla técnica do Liverpool deixa Anfield

    Em uma reviravolta significativa para os torcedores do Liverpool, Van Bronckhorst não chegará sozinho. Ele terá a companhia de Sipke Hulshoff, que assumirá um papel fundamental na nova estrutura técnica. A mudança representa uma saída repentina de Anfield para a dupla, que vinha trabalhando ao lado de Slot na Premier League.

    Hulshoff, em particular, era uma figura-chave na comissão técnica de Slot no Liverpool, onde era o principal responsável pelas sessões de treinamento em campo. Tendo trabalhado anteriormente com Slot durante a ascensão do Feyenoord ao topo do futebol holandês, Hulshoff também trouxe experiência internacional, tendo atuado na comissão técnica da seleção holandesa de Ronald Koeman do início de 2023 até o verão de 2024.

  • Formar uma equipe de apoio de confiança

    A nomeação garante uma sensação de continuidade e familiaridade dentro do clube de Roterdã. Juntamente com a chegada dos ex-assistentes do Liverpool, John de Wolf e Said Bakkati continuarão sendo parte integrante da comissão técnica sob a liderança de Van Bronckhorst.

    Para Van Bronckhorst, o cargo oferece uma chance de reconstruir sua reputação em seu país natal após várias passagens no exterior. Desde sua saída inicial do Feyenoord, o ex-zagueiro do Arsenal treinou o Guangzhou City na China, o Rangers na Escócia — onde chegou à final da Liga Europa — e, mais recentemente, o Besiktas, gigante turco.

  • Van BronckhorstGetty Images

    A era pós-Arne Slot começa a tomar forma

    Os ex-colegas de Slot têm a missão de manter os altos padrões que ele estabeleceu na Holanda. Espera-se que o conhecimento técnico que Hulshoff adquiriu ao trabalhar com Slot seja um dos pilares do novo projeto liderado por Van Bronckhorst.

    Enquanto o Feyenoord se prepara para a nova temporada, o foco muda para a rapidez com que essa comissão técnica conseguirá implementar suas ideias. Com o histórico de conquistas de Van Bronckhorst e a continuidade tática proporcionada pelos ex-assistentes do Liverpool, a torcida de Roterdã está otimista de que uma nova era de títulos está prestes a começar no histórico estádio.