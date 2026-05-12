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Andreas Koenigl

Traduzido por

"Os árbitros nos roubaram 18 pontos!" Florentino Pérez, do Real Madrid, critica duramente a LaLiga

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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também fez duras críticas aos árbitros durante seu discurso inflamado na noite de terça-feira.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em seu discurso inflamado na noite de terça-feira, não só criticou a mídia, mas também a LaLiga, que ele chamou de “nossos inimigos”. Além disso, ele fez graves acusações contra os árbitros.

  • "Eu só ganhei sete títulos da LaLiga com o Real Madrid!? Eu deveria ter ganho 14. Os outros sete títulos me roubaram", resmungou um furioso Pérez, depois que os merengues perderam o último campeonato no domingo, após uma derrota por 0 a 2 no Clássico contra o FC Barcelona.

    O fato de o Real Madrid estar 14 pontos atrás do arquirrival catalão, faltando ainda três jogos para o fim, não se deve, segundo Pérez, ao desempenho da própria equipe, mas aos árbitros. “Os árbitros nos roubaram 18 pontos na LaLiga”, reclamou ele.

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  • "O pior escândalo da história do futebol!" Pérez volta a falar sobre o caso Negreira

    No decorrer das críticas aos árbitros, Pérez também não se cansou de voltar a se indignar com o caso Negreira, chegando a classificá-lo como “o pior escândalo da história do futebol. Não consigo acreditar que ele ainda não tenha sido esclarecido”.

    No caso, o ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, José Maria Enríquez Negreira, é acusado de ter recebido mais de sete milhões de euros em pagamentos do FC Barcelona entre 2001 e 2018. Segundo o Ministério Público espanhol, os catalães teriam pago para que as decisões dos árbitros fossem a seu favor. O clube, por sua vez, alega que transferiu a quantia apenas por relatórios e consultoria.

    “Os mesmos árbitros da era Negreira ainda estão em atividade. Eles continuam apitando. Isso não faz sentido”, reclamou Pérez. “O Barça pagou pelos serviços de Negreira durante duas décadas, e esses árbitros continuam ativos também na terceira década.”

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