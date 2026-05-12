No decorrer das críticas aos árbitros, Pérez também não se cansou de voltar a se indignar com o caso Negreira, chegando a classificá-lo como “o pior escândalo da história do futebol. Não consigo acreditar que ele ainda não tenha sido esclarecido”.

No caso, o ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, José Maria Enríquez Negreira, é acusado de ter recebido mais de sete milhões de euros em pagamentos do FC Barcelona entre 2001 e 2018. Segundo o Ministério Público espanhol, os catalães teriam pago para que as decisões dos árbitros fossem a seu favor. O clube, por sua vez, alega que transferiu a quantia apenas por relatórios e consultoria.

“Os mesmos árbitros da era Negreira ainda estão em atividade. Eles continuam apitando. Isso não faz sentido”, reclamou Pérez. “O Barça pagou pelos serviços de Negreira durante duas décadas, e esses árbitros continuam ativos também na terceira década.”