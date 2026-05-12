O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em seu discurso inflamado na noite de terça-feira, não só criticou a mídia, mas também a LaLiga, que ele chamou de “nossos inimigos”. Além disso, ele fez graves acusações contra os árbitros.
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"Os árbitros nos roubaram 18 pontos!" Florentino Pérez, do Real Madrid, critica duramente a LaLiga
"Eu só ganhei sete títulos da LaLiga com o Real Madrid!? Eu deveria ter ganho 14. Os outros sete títulos me roubaram", resmungou um furioso Pérez, depois que os merengues perderam o último campeonato no domingo, após uma derrota por 0 a 2 no Clássico contra o FC Barcelona.
O fato de o Real Madrid estar 14 pontos atrás do arquirrival catalão, faltando ainda três jogos para o fim, não se deve, segundo Pérez, ao desempenho da própria equipe, mas aos árbitros. “Os árbitros nos roubaram 18 pontos na LaLiga”, reclamou ele.
"O pior escândalo da história do futebol!" Pérez volta a falar sobre o caso Negreira
No decorrer das críticas aos árbitros, Pérez também não se cansou de voltar a se indignar com o caso Negreira, chegando a classificá-lo como “o pior escândalo da história do futebol. Não consigo acreditar que ele ainda não tenha sido esclarecido”.
No caso, o ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, José Maria Enríquez Negreira, é acusado de ter recebido mais de sete milhões de euros em pagamentos do FC Barcelona entre 2001 e 2018. Segundo o Ministério Público espanhol, os catalães teriam pago para que as decisões dos árbitros fossem a seu favor. O clube, por sua vez, alega que transferiu a quantia apenas por relatórios e consultoria.
“Os mesmos árbitros da era Negreira ainda estão em atividade. Eles continuam apitando. Isso não faz sentido”, reclamou Pérez. “O Barça pagou pelos serviços de Negreira durante duas décadas, e esses árbitros continuam ativos também na terceira década.”