Vencer o campeão mundial é um sonho maravilhoso que todas as seleções acalentam; e, embora os sonhos nem sempre se tornem realidade, a sorte sorriu para a seleção saudita, que realizou seu sonho, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo do qual ela ainda não conseguiu acordar.
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Os árabes na Copa do Mundo... O fardo da Argentina... A "Selecção Verde", prisioneira de uma vitória ilusória
Vitória histórica
A seleção saudita conquistou uma vitória histórica na Copa do Mundo de 2022 no Catar, ao iniciar sua trajetória no torneio com uma vitória sobre a seleção argentina, então campeã da Copa América, por 2 a 1, depois de ter estado perdendo por um gol.
A vitória foi histórica, pois interrompeu a série de invencibilidade da seleção argentina na época, que estava em 36 jogos, e tornou-se a primeira seleção árabe e asiática a derrotar os “dançarinos do tango” na história da Copa do Mundo.
Além disso, a seleção saudita tornou-se posteriormente a primeira seleção da história a vencer o futuro campeão mundial na rodada de abertura do mesmo torneio.
Além disso, a “Selecção Verde” tornou-se a primeira a vencer a Argentina após esta ter marcado primeiro na história da Copa do Mundo, desde que a Alemanha o fez em 1958.
Esses números excepcionais transformaram a vitória sobre a Argentina em um feito histórico, que deveria ter sido seguido por outras conquistas à altura da vitória sobre o futuro campeão mundial, mas isso nunca aconteceu.
Uma vitória ilusória
Após a partida, o francês Hervé Renard, então técnico da seleção saudita, falou sobre a sorte que acompanhou os “Verdes” durante o jogo, afirmando que, se fosse disputado várias outras vezes, o resultado não seria o mesmo.
As declarações de Renard vieram depois que todos esperavam uma derrota esmagadora da seleção saudita na partida, especialmente depois que a seleção argentina marcou o primeiro gol aos dez minutos, em um pênalti.
Após o primeiro gol, os “dançarinos do tango” marcaram mais três gols apenas no primeiro tempo, mas todos foram anulados por impedimento, o que salvou a “Selecção Verde” de uma derrota pesada já na primeira etapa.
Campeão da Copa do Mundo... e a despedida
Ao contrário do esperado, as coisas não correram como se esperava para a seleção saudita após essa vitória histórica, apesar de ela precisar de apenas um ponto contra a Polônia ou o México para se classificar para a fase seguinte.
A “Selecção Verde” perdeu os dois jogos, sendo eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, terminando em último lugar com 3 pontos, e falhando a classificação para a fase seguinte pela segunda vez na história, e pela primeira vez desde a sua única classificação em 1994.
A seleção saudita foi privada de ser a campeã árabe na Copa do Mundo do Catar, e em seu lugar ficou a seleção marroquina, que foi a primeira árabe e africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo, antes de terminar em quarto lugar.
Por outro lado, a seleção argentina abriu caminho rumo ao título, liderando o grupo com 6 pontos, após duas vitórias sobre o México e a Polônia, antes de seguir em frente e conquistar a Copa do Mundo pela terceira vez em sua história, e a primeira após um hiato de 36 anos.
A Copa do Mundo... a primeira de muitas tristezas
Ser eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos, ficando em último lugar no grupo, após uma vitória histórica sobre a futura campeã mundial, é certamente doloroso, mas o mais doloroso foi o que a seleção saudita passou depois daquele momento.
Poucos meses após o torneio, Renard anunciou sua saída da seleção saudita para assumir o comando da seleção feminina da França, em uma decisão inesperada que colocou a Federação Saudita de Futebol em uma situação difícil.
A Federação Saudita não encontrou ninguém melhor do que Roberto Mancini, campeão europeu com a seleção italiana, para assumir o comando dos “Verdes” no lugar de Renard, mas ele decepcionou, apresentou um desempenho péssimo e se envolveu em uma série de problemas com as estrelas.
O resultado natural foi a saída de Mancini, especialmente depois que os resultados da seleção saudita pioraram nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas o que não era esperado era o retorno de Renard, após o fracasso de sua experiência em seu país natal.
A situação não mudou muito com o técnico francês, pois os resultados seguiram o mesmo ritmo. É verdade que ele levou a seleção saudita à fase final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, mas isso aconteceu através do playoff asiático.
Após uma série de críticas, Renard deixou novamente o comando da seleção saudita, mas desta vez contra a sua vontade, já que isso aconteceu menos de dois meses antes do início da campanha dos “Verdes” na Copa do Mundo, sendo substituído pelo grego Giorgos Donis.
A era dos campeonatos já ficou para trás
Essa situação de desorientação teve como único resultado natural a eliminação de todas as competições possíveis da pior maneira possível, além do fracasso em reconquistar os títulos que estão ausentes dos troféus há cerca de 23 anos.
Logo após o fim da Copa do Mundo de 2022, a seleção saudita foi eliminada da Copa do Golfo Árabe de 2023 ainda na fase de grupos, com uma única vitória sobre o Iêmen, antes de ser derrotada pelo Iraque e por Omã, respectivamente.
Em seguida, a “Selecção Verde” foi eliminada da Copa da Ásia nas oitavas de final, após a derrota para a Coreia do Sul nos pênaltis, depois de passar por um grupo mediano que contava com as seleções de Omã, Quirguistão e Tailândia.
A seleção saudita também foi eliminada da Copa do Golfo Árabe de 2024 nas semifinais, após a derrota para Omã por 1 a 2, depois de passar pela fase de grupos que contou com Bahrein, Iêmen e Iraque.
No ano passado, os resultados negativos da “Selecção Verde” continuaram, quando foi eliminada da Copa do Ouro nas quartas de final, após a derrota para o México por 2 a 0, antes de ser eliminada da Copa Árabe nas semifinais pelas mãos da seleção da Jordânia por um único gol.
Copa do Mundo de 2026... Uma nova chance para os sonhos da Argentina
Agora, a seleção saudita tem uma nova chance de alcançar o que não conseguiu após a vitória histórica da Argentina, especialmente porque enfrentará outra campeã continental, a seleção da Espanha, que muitos consideram a próxima vencedora da Copa do Mundo.
A seleção saudita entra no torneio com novos sonhos e ambições, sob o comando de um novo técnico ansioso por fazer história com a primeira seleção que lidera em sua carreira, o grego Georgios Donis.
A oportunidade de ouro para a “Selecção Verde” não está em repetir o milagre da Argentina contra a Espanha, mas em alcançar o que não conseguiu após essa vitória histórica: a classificação para a fase seguinte, algo que não acontece há 32 anos.
Com o aumento do número de seleções de 32 para 48, o primeiro e o segundo colocados de cada grupo passam diretamente para as oitavas de final, além das oito melhores terceiras colocadas entre os 12 grupos.
Essas novas regras representam uma oportunidade histórica, não apenas para passar da fase de grupos, mas para enfrentar um adversário menos difícil nas oitavas de final caso termine em segundo lugar, e assim ter uma chance maior de se classificar para as quartas de final.
Agora, cabe à seleção saudita se libertar do peso da histórica vitória da Argentina e seguir em frente para escrever uma nova página da história, com uma conquista ainda maior e mais impactante.