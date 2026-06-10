A seleção saudita conquistou uma vitória histórica na Copa do Mundo de 2022 no Catar, ao iniciar sua trajetória no torneio com uma vitória sobre a seleção argentina, então campeã da Copa América, por 2 a 1, depois de ter estado perdendo por um gol.

A vitória foi histórica, pois interrompeu a série de invencibilidade da seleção argentina na época, que estava em 36 jogos, e tornou-se a primeira seleção árabe e asiática a derrotar os “dançarinos do tango” na história da Copa do Mundo.

Além disso, a seleção saudita tornou-se posteriormente a primeira seleção da história a vencer o futuro campeão mundial na rodada de abertura do mesmo torneio.

Além disso, a “Selecção Verde” tornou-se a primeira a vencer a Argentina após esta ter marcado primeiro na história da Copa do Mundo, desde que a Alemanha o fez em 1958.

Esses números excepcionais transformaram a vitória sobre a Argentina em um feito histórico, que deveria ter sido seguido por outras conquistas à altura da vitória sobre o futuro campeão mundial, mas isso nunca aconteceu.