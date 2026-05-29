Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Traduzido por

Os “abutres da falência” fazem transferências gigantescas no valor de 180 milhões de euros: como o FC Barcelona consegue contratar Anthony Gordon e Julian Alvarez

La Liga
Barcelona
Especiais e Opinião
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

O FC Barcelona, na verdade, não tem dinheiro há anos, mas mesmo assim consegue pagar 80 milhões de euros por Anthony Gordon e talvez 100 milhões por Julian Alvarez. Como isso é possível? Uma explicação.

"O Barcelona não tem dinheiro nenhum!", sorriu Uli Hoeneß, de bom humor, para as câmeras da ARD após a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart (3 a 0), com ar de superioridade, ao ser questionado se temia uma saída de Harry Kane rumo à Catalunha, já que, no passado recente, surgiram repetidamente rumores sobre uma saída antecipada do astro inglês de Munique e o interesse do Barça.

Hoeneß realmente não precisa temer uma transferência de Kane para a distante Barcelona, mas, em contrapartida, os catalães roubaram do campeão alemão o jogador cobiçado Anthony Gordon, do Newcastle United, que se juntará à equipe do ex-técnico do Bayern, Hansi Flick, por um pacote total de cerca de 80 milhões de euros de transferência — também porque o Bayern, que já demonstrava interesse há algum tempo, não queria pagar tanto.

Isso naturalmente levanta a questão: de onde vem o dinheiro do Barça? E os velhos problemas de registro? E como eles pretendem desembolsar mais 100 milhões de euros por Julian Alvarez?

  • Já é de conhecimento geral que o Barcelona tem dívidas astronômicas e, por isso, tem feito repetidamente acordos curiosos e incomuns para conseguir dinheiro de alguma forma. No entanto, nos últimos anos, surgiram repetidamente problemas com o registro de jogadores. Um cenário que em breve poderá ser coisa do passado.

    Pois, conforme informa o jornal Sport, faltam ao FC Barcelona apenas 12 a 14 milhões de euros para poder voltar à chamada regra 1:1. Essa regra, vigente na Espanha, determina que, para cada euro arrecadado ou economizado, um euro pode ser gasto ou investido. No entanto, se o limite financeiro não for respeitado, apenas 25% de cada euro arrecadado pode ser gasto — o que impediu o Barcelona, nos últimos anos, de realizar as contratações que os blaugranas realmente desejavam.

    • Publicidade

  • Lewandowski vai embora; Torres e Casado devem sair

    Assim, só a saída de Robert Lewandowski, cujo contrato está chegando ao fim e que deixará o clube, já deve proporcionar mais margem de manobra — afinal, o astro polonês era o jogador que recebia o maior salário do time. Além disso, o Barça provavelmente decidirá não contratar Marcus Rashford, atualmente emprestado pelo Manchester United; o inglês também é um dos jogadores mais bem pagos do time.

    Com os salários que ficarão disponíveis, o Barça ganha uma certa margem de manobra para investimentos.

    Mas o fato é que os catalães, que continuam altamente endividados — se somarmos as dívidas pela reforma do Camp Nou, o valor chega a gigantescos 2,6 bilhões de euros —, precisam gerar receitas para poder concretizar transferências como a de Gordon ou, possivelmente, a de Alvarez — incluindo o registro na LaLiga.

    Assim, segundo o Sport, os atacantes Ferran Torres e Marc Casado devem trazer dinheiro para os cofres e, além disso, criar espaço no rigoroso orçamento salarial da Espanha. Ambos poderiam, por exemplo, ser incluídos em uma troca envolvendo Alvarez, já que o Atlético de Madrid teria demonstrado interesse em Casado já em janeiro passado — mas, claro, ainda não se sabe se tais acordos poderão ser concretizados sem dificuldades.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ofensiva de transferências do Barça: Anthony Gordon é apenas o começo?

    Além disso, com Marc-André ter Stegen, mais um jogador com alto salário não tem mais futuro no Camp Nou; tanto uma transferência definitiva quanto um novo empréstimo poderiam melhorar significativamente a folha salarial do time de Flick. E ainda há Ansu Fati, que, como sucessor designado de Messi, já foi alvo de um enorme hype, mas que, entretanto, tem alternado entre Brighton e Mônaco por empréstimo — mesmo assim, sua saída definitiva também injetaria dinheiro nos cofres do clube, que estão apertados.

    É claro que os catalães não estão nadando em dinheiro e que, no final das contas, a situação deve ficar apertada; no entanto, a experiência mostra que os cofres na Espanha costumam estar um pouco mais abertos, e o retorno à regra 1:1 abriria possibilidades totalmente novas no mercado de transferências para o presidente Joan Laporta e o diretor esportivo Deco. Anthony Gordon deve ter sido apenas o começo.