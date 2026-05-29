Os “abutres da falência” fazem transferências gigantescas no valor de 180 milhões de euros: como o FC Barcelona consegue contratar Anthony Gordon e Julian Alvarez

"O Barcelona não tem dinheiro nenhum!", sorriu Uli Hoeneß, de bom humor, para as câmeras da ARD após a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart (3 a 0), com ar de superioridade, ao ser questionado se temia uma saída de Harry Kane rumo à Catalunha, já que, no passado recente, surgiram repetidamente rumores sobre uma saída antecipada do astro inglês de Munique e o interesse do Barça.

Hoeneß realmente não precisa temer uma transferência de Kane para a distante Barcelona, mas, em contrapartida, os catalães roubaram do campeão alemão o jogador cobiçado Anthony Gordon, do Newcastle United, que se juntará à equipe do ex-técnico do Bayern, Hansi Flick, por um pacote total de cerca de 80 milhões de euros de transferência — também porque o Bayern, que já demonstrava interesse há algum tempo, não queria pagar tanto.

Isso naturalmente levanta a questão: de onde vem o dinheiro do Barça? E os velhos problemas de registro? E como eles pretendem desembolsar mais 100 milhões de euros por Julian Alvarez?