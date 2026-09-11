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Os 100 gols pela Inglaterra de Harry Kane seriam um recorde para sempre? Ex-atacante da seleção inglesa, Andy Cole explica por que números “assustadores” ainda podem ser alcançados
Rooney é o primeiro a chegar a 50 gols pela Inglaterra
Foi preciso esperar até setembro de 2015 para que alguém alcançasse 50 gols pela seleção masculina da Inglaterra, com Wayne Rooney sendo o primeiro a atingir a marca de meio centena. Ele também é o maior artilheiro da história em Old Trafford e encerrou sua carreira internacional com 53 gols.
Kane fez sua estreia pela Inglaterra ao lado de Rooney, sendo impossível prever naquele momento o que ele viria a conquistar. Ninguém balançou as redes mais vezes pelo Tottenham em toda a sua história.
Números nunca antes vistos também foram registrados com a Inglaterra, com o veterano de 33 anos, que se tornou um capitão talismânico de seu país, ultrapassando Rooney e chegando a 85 gols. Ele está a apenas quatro jogos de igualar o recorde de partidas de Peter Shilton.
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Se Kane chegar a 100, esse recorde vai durar para sempre?
Diante dos padrões que ele estabelece, e que conseguiu manter, parece ser apenas uma questão de tempo até que o atacante do Bayern de Munique atinja a marca de 100 gols. Alguém conseguirá chegar perto de repetir esses feitos sobre-humanos?
Quando essa pergunta foi feita a Cole, o atacante com 15 partidas pela seleção, que falou por cortesia do Unibet Casino, disse à GOAL: “Não sei. Acho que o que ele fez é absolutamente fenomenal.
“Quem quer que jogue depois de Harry, se tiver a oportunidade de disputar a quantidade de jogos que ele disputou pela Inglaterra, nos torneios de que participou, simplesmente não dá para saber, no futebol moderno, quais números as pessoas podem alcançar. É assustador. Como eu disse, você não sabe quem vai substituí-lo, mas os números dele são números obscenos. Méritos para ele.”
Kane é apontado para se juntar a Messi e Ronaldo em clube exclusivo
Outro ex-atacante da seleção inglesa, Emile Heskey, já havia dito à GOAL, ao ser perguntado se Kane vai se tornar um centenário em gols, muito como ícones GOAT como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Por que não? Ele é um artilheiro, é nisso que ele baseia o jogo dele: fazer gols. Muita gente diz que ele precisa fazer isso e aquilo, mas quando seus números são tão impressionantes quanto os dele, você meio que deixa muita coisa passar.
“Quando você olha para a forma como ele joga, tudo passa por cuidar do corpo. Se ele conseguir ter a dieta certa, o descanso certo, que é algo fundamental quando você olha para a quantidade de jogos e a intensidade das partidas, a questão principal é: ele consegue descansar o suficiente e se recuperar para o próximo jogo? Ele vai ficar bem.”
Darren Anderton disse à GOAL antes da Copa do Mundo de 2026, ao ser perguntado quão alto Kane vai colocar sua marca histórica pela Inglaterra antes de pendurar as chuteiras após quebrar recordes: “Alto! Ele ainda tem alguns anos pela frente, se quiser.
“A questão é que ele nunca dependeu de ser o jogador mais rápido do mundo. Eu sempre disse o mesmo sobre Teddy Sheringham. Ele não é lento, mas a velocidade nunca foi a maior parte do jogo dele. À medida que ele perder um pouco de velocidade, não acho que isso vá afetá-lo tanto quanto afetaria outros jogadores. Então, quem sabe até onde ele pode ir? A questão preocupante é que nós realmente não temos ninguém para substituí-lo, então, no momento, parece que ele pode jogar pelo tempo que quiser.”
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Quem vestirá a camisa 9 da Inglaterra depois de Kane?
Ainda não surgiu um herdeiro óbvio para a coroa de Kane, com Ollie Watkins e Ivan Toney entre os que vêm cumprindo funções de reserva por enquanto, mas nomes como Liam Delap, embalado por sua transferência milionária do Chelsea para o Nottingham Forest, esperam dar um passo à frente.
A Inglaterra não tem com o que se preocupar por enquanto, porque seu capitão declarou a intenção de seguir jogando por mais algum tempo. Resta saber se ele conseguirá completar outro ciclo de quatro anos de Copa do Mundo e ultrapassar a marca de 100 gols pela seleção nesse percurso.
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