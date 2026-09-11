Os 100 gols pela Inglaterra de Harry Kane seriam um recorde para sempre? Ex-atacante da seleção inglesa, Andy Cole explica por que números “assustadores” ainda podem ser alcançados

Outro ex-atacante da seleção inglesa, Emile Heskey, já havia dito à GOAL, ao ser perguntado se Kane vai se tornar um centenário em gols, muito como ícones GOAT como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Por que não? Ele é um artilheiro, é nisso que ele baseia o jogo dele: fazer gols. Muita gente diz que ele precisa fazer isso e aquilo, mas quando seus números são tão impressionantes quanto os dele, você meio que deixa muita coisa passar.

“Quando você olha para a forma como ele joga, tudo passa por cuidar do corpo. Se ele conseguir ter a dieta certa, o descanso certo, que é algo fundamental quando você olha para a quantidade de jogos e a intensidade das partidas, a questão principal é: ele consegue descansar o suficiente e se recuperar para o próximo jogo? Ele vai ficar bem.”

Darren Anderton disse à GOAL antes da Copa do Mundo de 2026, ao ser perguntado quão alto Kane vai colocar sua marca histórica pela Inglaterra antes de pendurar as chuteiras após quebrar recordes: “Alto! Ele ainda tem alguns anos pela frente, se quiser.

“A questão é que ele nunca dependeu de ser o jogador mais rápido do mundo. Eu sempre disse o mesmo sobre Teddy Sheringham. Ele não é lento, mas a velocidade nunca foi a maior parte do jogo dele. À medida que ele perder um pouco de velocidade, não acho que isso vá afetá-lo tanto quanto afetaria outros jogadores. Então, quem sabe até onde ele pode ir? A questão preocupante é que nós realmente não temos ninguém para substituí-lo, então, no momento, parece que ele pode jogar pelo tempo que quiser.”