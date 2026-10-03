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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Orsato: "O árbitro deve desaparecer, como Massa em Roma x Inter. O VAR? É futebol, não Playstation, mas no lance de Rowe em Juventus x Atalanta era necessário"

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A nova fase da arbitragem contada por quem foi chamado para liderá-la na Itália

O futuro da arbitragem está passando por uma revolução que vai muito além das polêmicas do dia a dia que as partidas podem oferecer. As novidades regulamentares impostas pela IFAB obrigaram primeiro os times, depois os jogadores e, por fim, os próprios árbitros a se adaptarem a um futebol diferente em relação ao de apenas um ano atrás.

E quem falou e contou sobre essa mudança foi diretamente do palco do Festival dello Sport de Trento o chefe dos árbitros italianos Daniele Orsato. O número um dos árbitros da Série A e da Série B explicou as dificuldades implícitas nos novos regulamentos, o uso do VAR, os erros cometidos e sua maneira de ver o árbitro em campo.

  • "Os árbitros estão mortos de cansaço"

    "Meus rapazes precisam estar preparados física e tecnicamente. É preciso correr e apitar, sem pensar no público ou nos erros. Tudo é avaliado depois. A introdução da IFAB mexeu com o movimento para ter um jogo mais rápido. Claro, meus árbitros estão mortos de cansaço. Estão ali e precisam contar tudo de cabeça, com a mente exausta. Não é demais, porque vemos os resultados"

  • O VAR apenas em caso de erro evidente

    O uso do VAR? É útil, claro, mas deve intervir apenas em caso de erro evidente. O árbitro precisa decidir e ter credibilidade, inclusive aos olhos dos jogadores em campo. Aos meus rapazes eu digo: "Se vocês estão diante de uma tela e isso chega como um soco na cara, então estão diante de um erro claro e precisam intervir".

  • "É futebol, não PlayStation. Rowe-Kalulu..."

    "Neste início de temporada cometemos alguns erros, e eles não podem acontecer, e eu até esperava mais. Isso é futebol, não PlayStation, e houve situações em que erramos, como no lance de Rowe sendo segurado por Kalulu em Juventus x Atalanta; se eu tivesse que explicar por que é pênalti, estaria ofendendo a inteligência de vocês. Nesses casos, o VAR teria ajudado"

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  • O árbitro deve desaparecer, como Massa em Roma x Inter

    "É importante assumir as próprias responsabilidades: isso vale tanto para mim quanto para eles. É preciso conhecer o jogo e o jogador. Ler as partidas. 

    O árbitro deveria 'desaparecer'. O árbitro não deve ser protagonista, ninguém deve falar da sua arbitragem. Aliás, é melhor que não se fale dela, como aconteceu com Massa depois de Roma x Inter na última rodada do campeonato".

  • Violência contra árbitros

    "A violência não tem nada a ver com o esporte. São episódios horrendos. Já aconteceu de eu conversar com pais que não queriam mais mandar os próprios filhos para apitar. E como fazer para dizer que eles estão errados? Você não consegue. São coisas que não podemos aceitar, nem hoje nem nunca".