Orsato: "O árbitro deve desaparecer, como Massa em Roma x Inter. O VAR? É futebol, não Playstation, mas no lance de Rowe em Juventus x Atalanta era necessário"

O futuro da arbitragem está passando por uma revolução que vai muito além das polêmicas do dia a dia que as partidas podem oferecer. As novidades regulamentares impostas pela IFAB obrigaram primeiro os times, depois os jogadores e, por fim, os próprios árbitros a se adaptarem a um futebol diferente em relação ao de apenas um ano atrás.

E quem falou e contou sobre essa mudança foi diretamente do palco do Festival dello Sport de Trento o chefe dos árbitros italianos Daniele Orsato. O número um dos árbitros da Série A e da Série B explicou as dificuldades implícitas nos novos regulamentos, o uso do VAR, os erros cometidos e sua maneira de ver o árbitro em campo.