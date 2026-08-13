As atuações impressionantes do experiente goleiro no cenário internacional, incluindo uma defesa de pênalti contra a estrela brasileira Bruno Guimaraes nas oitavas de final, além de 16 defesas no total ao longo do torneio, reforçam sua briga por uma vaga entre os titulares.

Falando em entrevista ao Bulinews.com, o arqueiro destacou que está pronto para competir: "Eu sei que vou ter meu tempo de jogo, então não estou muito preocupado com isso. Demonstrei meu nível e minhas qualidades na Copa do Mundo. Acho que isso falou o suficiente sobre mim. Foi por isso que me contrataram e é por isso que também querem me usar."

Ele também relembrou com carinho a conquista de um título nacional durante sua primeira passagem pela Red Bull Arena: "É algo muito positivo de que ainda me lembro com orgulho."