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Orjan Nyland confiante em garantir vaga entre os titulares do RB Leipzig após campanha impressionante na Copa do Mundo com a Noruega
Nyland acerta retorno ao Leipzig
O experiente goleiro Nyland retornou oficialmente ao Leipzig com contrato de dois anos após o fim de seu vínculo com o clube espanhol Sevilla. O internacional norueguês chega em alta de confiança depois de ajudar seu país a alcançar as quartas de final da Copa do Mundo. A transferência marca sua segunda passagem pelo clube da Bundesliga, após ter atuado anteriormente como contratação emergencial durante uma crise de lesões entre os goleiros na temporada 2022-23.
- HMB-Media
Zagueiro norueguês recebe desafio
As atuações impressionantes do experiente goleiro no cenário internacional, incluindo uma defesa de pênalti contra a estrela brasileira Bruno Guimaraes nas oitavas de final, além de 16 defesas no total ao longo do torneio, reforçam sua briga por uma vaga entre os titulares.
Falando em entrevista ao Bulinews.com, o arqueiro destacou que está pronto para competir: "Eu sei que vou ter meu tempo de jogo, então não estou muito preocupado com isso. Demonstrei meu nível e minhas qualidades na Copa do Mundo. Acho que isso falou o suficiente sobre mim. Foi por isso que me contrataram e é por isso que também querem me usar."
Ele também relembrou com carinho a conquista de um título nacional durante sua primeira passagem pela Red Bull Arena: "É algo muito positivo de que ainda me lembro com orgulho."
Goleiro experiente chama atenção de olheiros
A chegada de Nyland acrescenta experiência valiosa ao elenco do Leipzig, que está preparado para competir na Bundesliga, na Champions League e na DFB-Pokal nesta temporada. O experiente goleiro enfrentará concorrência direta do talentoso arqueiro belga de 24 anos Maarten Vandevoordt pela vaga de titular debaixo das traves. A diretoria do clube espera que a combinação de experiência internacional e potencial jovem proporcione profundidade sólida ao elenco em todas as competições.
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Abertura da Bundesliga testa a preparação
O Leipzig inicia sua campanha doméstica com uma partida fora de casa contra o Borussia Monchengladbach em 29 de agosto. A pré-temporada representa um campo de batalha crucial para o goleiro norueguês se firmar e conquistar a confiança da comissão técnica antes da estreia. Estabelecer consistência desde cedo será vital para a equipe, que busca ganhar embalo positivo para uma arrancada sustentada no topo da tabela.
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