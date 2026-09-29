Orgulhoso, Mark Van Bommel se recusa a entrar em pânico após a amarga derrota da Bélgica para a França de Zinedine Zidane

A Bélgica estava a apenas alguns minutos de garantir um empate suado contra sua rival antes de Michael Olise produzir um momento de magia. O ponta do Bayern de Munique dominou a bola, deixou Arthur De Cuyper para trás e arrancou em uma impressionante jogada individual de 60 metros, antes de bater com precisão na saída de Davy Lammens aos 88 minutos. Foi um resultado cruel para uma seleção belga que competiu com valentia durante todo o duelo de alta intensidade diante de um estádio lotado.

O time de Zinedine Zidane dominou longos períodos da etapa inicial, com Desire Doue acertando o travessão logo no começo e Lammens sendo obrigado a fazer várias defesas difíceis. No entanto, a Bélgica também teve suas chances de sair na frente, sobretudo quando Charles De Ketelaere não conseguiu alcançar um cruzamento de Kevin De Bruyne com o gol escancarado. Embora o resultado deixe a Bélgica com três pontos em dois jogos, o nível de atuação contra uma das seleções de elite do mundo ofereceu muitos motivos de incentivo para os torcedores da casa.