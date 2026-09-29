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Orgulhoso, Mark Van Bommel se recusa a entrar em pânico após a amarga derrota da Bélgica para a França de Zinedine Zidane
Golpe tardio para a Bélgica
A Bélgica estava a apenas alguns minutos de garantir um empate suado contra sua rival antes de Michael Olise produzir um momento de magia. O ponta do Bayern de Munique dominou a bola, deixou Arthur De Cuyper para trás e arrancou em uma impressionante jogada individual de 60 metros, antes de bater com precisão na saída de Davy Lammens aos 88 minutos. Foi um resultado cruel para uma seleção belga que competiu com valentia durante todo o duelo de alta intensidade diante de um estádio lotado.
O time de Zinedine Zidane dominou longos períodos da etapa inicial, com Desire Doue acertando o travessão logo no começo e Lammens sendo obrigado a fazer várias defesas difíceis. No entanto, a Bélgica também teve suas chances de sair na frente, sobretudo quando Charles De Ketelaere não conseguiu alcançar um cruzamento de Kevin De Bruyne com o gol escancarado. Embora o resultado deixe a Bélgica com três pontos em dois jogos, o nível de atuação contra uma das seleções de elite do mundo ofereceu muitos motivos de incentivo para os torcedores da casa.
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Van Bommel segue desafiador
Apesar do gosto amargo de uma derrota no fim, Van Bommel se recusou a deixar que o resultado ofuscasse o progresso tático que sua equipe fez em pouco tempo. Falando após o apito final, o ex-internacional da Holanda foi rápido em elogiar a dedicação de seu elenco. "A decepção foi imensa no vestiário", admitiu Van Bommel durante sua coletiva pós-jogo. "É uma pena sofrer aquele gol no fim da partida. Os jogadores atuaram com muito comprometimento."
O técnico foi além e sugeriu que o placar não refletiu a qualidade da atuação. "Todos eles merecem pelo menos nota 7 de 10", observou Van Bommel. "Não tenho nada a reprovar neles. São jogadores inteligentes e de qualidade. Não devemos ser críticos; estamos no caminho certo. Nossa forma de pressionar, nossas inversões de lado e nossa maneira de criar chances foram boas. Dá para ver a ideia por trás das nossas ações. Era possível sentir que todos estavam se divertindo. Os detalhes estão bem assimilados. Simplesmente não conseguimos marcar."
Crescimento tático contra adversários de elite
A partida serviu como um importante teste para a filosofia de Van Bommel, especialmente por ter acontecido apenas três dias após uma vitória impressionante na Itália. A França entrou em campo com uma equipe modificada, mas o técnico belga rejeitou qualquer sugestão de que seu time tenha enfrentado um adversário enfraquecido. Ele destacou que a França naturalmente está mais adiantada em seu ciclo de desenvolvimento sob o comando de Zidane, enquanto seu trabalho ainda está no começo. O foco segue totalmente voltado para o projeto de longo prazo de montar uma equipe capaz de competir no mais alto nível daqui a dois anos.
Van Bommel fez questão de lembrar aos observadores que esta foi apenas sua primeira semana de trabalho com o grupo em um contexto competitivo. "Não podemos dizer que jogamos contra um time B. Era uma equipe sólida", explicou o treinador. "Claro, a França está à nossa frente. Não posso negar isso. Na segunda-feira, talvez sejamos ainda mais exigidos na casa deles. Esta é apenas nossa primeira semana juntos, não podemos esquecer disso. Nosso objetivo é a Euro daqui a dois anos. Mas estou muito feliz com a nossa atuação."
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Grupo da Liga das Nações totalmente em aberto
O resultado embaralha a classificação do Grupo A1 e deixa a Bélgica com muito trabalho a fazer em seus próximos compromissos. Após a vitória da Itália por 4 a 1 sobre a Turquia, a Azzurra igualou a pontuação da Bélgica, com três pontos, enquanto a França lidera com uma campanha perfeita de seis. A Turquia segue na lanterna, sem pontuar. A pressão agora se volta para a próxima rodada, na qual Van Bommel estará desesperado para voltar a vencer e manter o embalo construído durante suas primeiras semanas no comando. A Bélgica agora volta suas atenções para o duelo de sexta-feira contra a Turquia, em Sclessin, uma partida que se tornou vital para suas esperanças de avançar no torneio.
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