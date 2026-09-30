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Órgão fiscalizador do futebol sugere que os donos do Manchester City podem enfrentar uma expulsão severa do futebol inglês
Órgão regulador reage ao veredito de culpa
O presidente do Regulador Independente do Futebol, David Kogan, alertou que os donos do Manchester City podem enfrentar sanções severas após o veredito de terça-feira. Ao abordar as consequências em uma reportagem do Daily Mail Sport, Kogan afirmou: "A decisão da comissão independente levanta questões sérias. O IFR tem poderes para avaliar a idoneidade de proprietários, diretores e executivos, e vamos usar esses poderes quando for apropriado, no interesse de proteger a sustentabilidade, a honestidade e a integridade do futebol inglês, quando houver provas claras de irregularidades cometidas por indivíduos. Isso inclui levar em conta conclusões às quais as ligas chegaram. No entanto, como o processo entre o Manchester City e a Premier League continua em andamento, vamos aguardar novos desdobramentos. Esperamos que isso possa ser resolvido rapidamente pelo bem dos torcedores. Por enquanto, não temos mais comentários."
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Receitas artificiais e negócios fraudulentos
A Premier League divulgou um longo comunicado revelando que o Manchester City foi considerado culpado de todas as 115 acusações relacionadas a graves violações financeiras. O painel independente concluiu que o clube recorreu a "contratos fictícios" com parceiros comerciais para inflar artificialmente as receitas e reduzir custos. De acordo com as conclusões, o quadro financeiro no estádio foi alterado falsamente em quase £900 milhões ao longo de um período de nove anos, entre 2009 e 2018. As taxas de patrocínio restantes teriam sido sustentadas pelo Abu Dhabi United Group, permitindo que o clube apresentasse contas incorretas e violasse de forma significativa os limites de gastos domésticos e europeus.
Premier League e comunicados do clube
O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, explicou a gravidade da situação, afirmando: "A decisão central estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante este período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década. Também valida a decisão da Premier League de levar este caso adiante contra o Manchester City."
Em resposta, o clube manteve sua postura desafiadora: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso. O clube, portanto, será implacável e, quando necessário, proativo em todos e quaisquer fóruns regulatórios e legais apropriados."
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City tem até sexta-feira para apresentar um recurso oficial contra as conclusões da comissão independente. O clube vai recorrer a todas as vias legais disponíveis, argumentando que o veredicto explosivo contém erros materiais claros. Com o processo regulatório ainda em andamento, o mundo do futebol agora espera para ver quais sanções históricas específicas virão na sequência e se a proposta de expulsão da propriedade se tornará realidade.
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