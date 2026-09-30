O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, explicou a gravidade da situação, afirmando: "A decisão central estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante este período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década. Também valida a decisão da Premier League de levar este caso adiante contra o Manchester City."

Em resposta, o clube manteve sua postura desafiadora: "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso. O clube, portanto, será implacável e, quando necessário, proativo em todos e quaisquer fóruns regulatórios e legais apropriados."