Slot deu uma declaração definitiva para esclarecer sua posição após manter conversas com a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) para substituir Ronald Koeman. Apesar de ser o principal candidato da Holanda, Slot decidiu se retirar do processo, citando o desejo de permanecer envolvido nos rigores do dia a dia do comando de um clube, em vez de fazer a transição para o cenário internacional neste momento da carreira.

O ex-técnico do Feyenoord fez questão de rejeitar relatos que sugeriam que o fracasso das conversas se devia a divergências financeiras. Em declaração à Voetbal International, Slot disse: "Neste estágio da minha carreira, prefiro me ver no campo de treino com meus jogadores todos os dias. Algo que simplesmente não é possível da mesma forma com uma seleção.

"E é por isso que escolhi não dar continuidade às conversas e não iniciar negociações sobre como poderia ser um possível contrato.

"Tenho enorme respeito pela seleção e pela KNVB e só posso ser positivo sobre a maneira profissional com que as conversas transcorreram naquela semana. Por enquanto, acredito que o futebol de clubes ainda tem muito a me oferecer."



