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'Optei por não continuar' - Arne Slot quebra o silêncio sobre ter recusado a primeira oferta de trabalho desde a demissão do Liverpool
Slot esclarece posição sobre a vaga da Holanda
Slot deu uma declaração definitiva para esclarecer sua posição após manter conversas com a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) para substituir Ronald Koeman. Apesar de ser o principal candidato da Holanda, Slot decidiu se retirar do processo, citando o desejo de permanecer envolvido nos rigores do dia a dia do comando de um clube, em vez de fazer a transição para o cenário internacional neste momento da carreira.
O ex-técnico do Feyenoord fez questão de rejeitar relatos que sugeriam que o fracasso das conversas se devia a divergências financeiras. Em declaração à Voetbal International, Slot disse: "Neste estágio da minha carreira, prefiro me ver no campo de treino com meus jogadores todos os dias. Algo que simplesmente não é possível da mesma forma com uma seleção.
"E é por isso que escolhi não dar continuidade às conversas e não iniciar negociações sobre como poderia ser um possível contrato.
"Tenho enorme respeito pela seleção e pela KNVB e só posso ser positivo sobre a maneira profissional com que as conversas transcorreram naquela semana. Por enquanto, acredito que o futebol de clubes ainda tem muito a me oferecer."
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Sonho da seleção adiado
Embora a KNVB tivesse identificado Slot como seu principal alvo após uma decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2026 sob o comando de Koeman, o técnico de 47 anos insiste que o momento simplesmente não era o certo. Slot expressou sua admiração pela estrutura, mas manteve que seu futuro imediato está em outro lugar.
O treinador também observou que representar seu país segue sendo um objetivo de longo prazo, embora ele ainda não esteja pronto para dar esse salto. Ele concluiu sua declaração dizendo: "Seria uma grande honra representar meu país como técnico da seleção um dia. No entanto, este não era o momento certo para mim."
Implicações financeiras da saída de Anfield
A saída de Slot de Anfield foi um momento significativo na Premier League, acontecendo apenas um ano depois de ele levá-los ao título. No entanto, um quinto lugar e atritos táticos, incluindo críticas públicas de Mohamed Salah, levaram a uma revisão interna e à sua eventual demissão.
A recusa de Slot em assumir o cargo na seleção da Holanda representa um golpe financeiro direto para o Liverpool. Se tivesse aceitado o posto, o Liverpool poderia ter compensado uma parte significativa de sua indenização rescisória. O contrato original do holandês em Anfield era altamente lucrativo, com um pacote total avaliado em aproximadamente £ 25 milhões. Slot já mostrou que é seletivo em relação ao seu próximo projeto, tendo supostamente recusado uma investida do Fulham para assumir o comando em Craven Cottage antes de a KNVB procurá-lo.
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Mudanças no cenário internacional de técnicos
Ao optar por não assumir o cargo na Holanda, Slot evita entrar para uma lista crescente de técnicos de elite que deram o salto para o cenário de seleções. Seu antecessor no Liverpool, Jurgen Klopp, assumiu recentemente o comando da seleção da Alemanha, seguindo uma tendência mais ampla no topo do futebol. Thomas Tuchel já assumiu o comando da Inglaterra, e Carlo Ancelotti passou a dirigir o Brasil, enquanto Zinedine Zidane segue fortemente ligado à França.
A KNVB agora precisa buscar alternativas enquanto se prepara para a Liga das Nações, enquanto Slot segue como um dos agentes livres de maior destaque no mercado. Sua decisão de esperar pelo projeto de clube certo sugere que ele está confiante de que uma vaga em um time de elite surgirá em breve.
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