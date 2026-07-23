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Adhe Makayasa

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“Oportunidade de sinergias” - Como o Liverpool se beneficiaria se Jeff Bezos, dono da Amazon, e seu patrimônio líquido de 192 bilhões de libras fizessem parte de um consórcio de investidores em Anfield

Liverpool
Premier League

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, está considerando se juntar a um consórcio de investidores liderado por Amit Bhatia para adquirir uma participação minoritária no Liverpool. O possível negócio, avaliado em cerca de 1,35 bilhão de libras, permitiria que o Fenway Sports Group mantivesse o controle majoritário, ao mesmo tempo em que abriria oportunidades estratégicas e financeiras significativas para o clube de Merseyside.

  • Consórcio tem como alvo participação no Anfield

    Um consórcio de investidores liderado pelo ex-coproprietário do Queens Park Rangers, Bhatia, e apoiado pela família do magnata do aço Lakshmi Mittal está em negociações para adquirir uma participação de 30% no Liverpool no valor de 1,35 bilhão de libras, segundo o Daily Mail.

    O fundador da Amazon, Bezos, que possui um patrimônio líquido de 192 bilhões de libras (257 bilhões de dólares), estaria interessado em se juntar ao grupo para reforçar a oferta, com um porta-voz dos proprietários doReds, o Fenway Sports Group (FSG), confirmando a abordagem: “Um consórcio de investimento liderado, administrado e representado por Amit Bhatia manifestou interesse em realizar um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club.”

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Especialista em finanças detalha os benefícios

    O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire considera a venda proposta uma jogada comercial inteligente da FSG, que garante a estabilidade financeira do clube a longo prazo.

    Destacando a avaliação, a estrutura de controle e o impacto estratégico, Maguire disse ao Daily Mail: “No que diz respeito ao potencial investimento no Liverpool, parece que ele chegará a 30% ou 1,3 bilhão de libras. Isso avalia o clube em pouco mais de 4 bilhões de libras, o que está basicamente em linha com as expectativas.

    “Do ponto de vista da FSG, é uma jogada de negócios extremamente inteligente. Sim, eles já venderam parte do clube antes, mas isso garantirá que ainda detenham uma participação controladora de cerca de 60%.

    “Portanto, no que diz respeito à estratégia de longo prazo do clube, às janelas de transferências e às questões de contratação, as decisões continuam sendo tomadas pela FSG. Se eles estiverem vendendo 30%, esse dinheiro vai para a FSG, não para o Liverpool; portanto, não há impacto direto nos cofres do clube.”

  • As sinergias comerciais oferecem potencial

    Maguire explicou ainda como o apoio de figuras de destaque como Bezos e Mittal poderia abrir caminho para empréstimos sem juros, além de parcerias comerciais de grande porte nos mercados globais: “Se o clube precisar tomar um empréstimo no futuro, seja qual for a circunstância, e for de propriedade do genro de Mittal e de Bezos, eles estarão em posição de emprestar dinheiro sem juros, o que só pode ajudar em termos de fluxo de caixa.

    “Além disso, ter um parceiro em potencial da magnitude de Bezos significa que há oportunidade para sinergias. Se o Amazon Prime quiser aumentar sua influência global, uma maneira de fazer isso poderia ser por meio de uma parceria com o Liverpool, seja em termos de conteúdo ou de patrocínio.

    “O Liverpool se projeta para o mundo e a Amazon também. Talvez até para além do mundo! Afinal, ele está levando pessoas para o espaço.”

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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    Lidando com as complexas negociações que se avizinham

    A FSG e o consórcio liderado por Bhatia continuarão as negociações detalhadas para finalizar a reestruturação acionária sem prejudicar as operações diárias em Anfield. O Liverpool também enfrenta um período crucial dentro e fora de campo, à medida que a janela de transferências e a temporada nacional avançam. A diretoria do clube se concentrará em manter a estabilidade da equipe de Andoni Iraola, ao mesmo tempo em que busca fechar um acordo de investimento que possa fortalecer significativamente seu ecossistema financeiro.

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