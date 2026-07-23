AFP
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“Oportunidade de sinergias” - Como o Liverpool se beneficiaria se Jeff Bezos, dono da Amazon, e seu patrimônio líquido de 192 bilhões de libras fizessem parte de um consórcio de investidores em Anfield
Consórcio tem como alvo participação no Anfield
Um consórcio de investidores liderado pelo ex-coproprietário do Queens Park Rangers, Bhatia, e apoiado pela família do magnata do aço Lakshmi Mittal está em negociações para adquirir uma participação de 30% no Liverpool no valor de 1,35 bilhão de libras, segundo o Daily Mail.
O fundador da Amazon, Bezos, que possui um patrimônio líquido de 192 bilhões de libras (257 bilhões de dólares), estaria interessado em se juntar ao grupo para reforçar a oferta, com um porta-voz dos proprietários doReds, o Fenway Sports Group (FSG), confirmando a abordagem: “Um consórcio de investimento liderado, administrado e representado por Amit Bhatia manifestou interesse em realizar um investimento estratégico minoritário no Liverpool Football Club.”
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Especialista em finanças detalha os benefícios
O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire considera a venda proposta uma jogada comercial inteligente da FSG, que garante a estabilidade financeira do clube a longo prazo.
Destacando a avaliação, a estrutura de controle e o impacto estratégico, Maguire disse ao Daily Mail: “No que diz respeito ao potencial investimento no Liverpool, parece que ele chegará a 30% ou 1,3 bilhão de libras. Isso avalia o clube em pouco mais de 4 bilhões de libras, o que está basicamente em linha com as expectativas.
“Do ponto de vista da FSG, é uma jogada de negócios extremamente inteligente. Sim, eles já venderam parte do clube antes, mas isso garantirá que ainda detenham uma participação controladora de cerca de 60%.
“Portanto, no que diz respeito à estratégia de longo prazo do clube, às janelas de transferências e às questões de contratação, as decisões continuam sendo tomadas pela FSG. Se eles estiverem vendendo 30%, esse dinheiro vai para a FSG, não para o Liverpool; portanto, não há impacto direto nos cofres do clube.”
As sinergias comerciais oferecem potencial
Maguire explicou ainda como o apoio de figuras de destaque como Bezos e Mittal poderia abrir caminho para empréstimos sem juros, além de parcerias comerciais de grande porte nos mercados globais: “Se o clube precisar tomar um empréstimo no futuro, seja qual for a circunstância, e for de propriedade do genro de Mittal e de Bezos, eles estarão em posição de emprestar dinheiro sem juros, o que só pode ajudar em termos de fluxo de caixa.
“Além disso, ter um parceiro em potencial da magnitude de Bezos significa que há oportunidade para sinergias. Se o Amazon Prime quiser aumentar sua influência global, uma maneira de fazer isso poderia ser por meio de uma parceria com o Liverpool, seja em termos de conteúdo ou de patrocínio.
“O Liverpool se projeta para o mundo e a Amazon também. Talvez até para além do mundo! Afinal, ele está levando pessoas para o espaço.”
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Lidando com as complexas negociações que se avizinham
A FSG e o consórcio liderado por Bhatia continuarão as negociações detalhadas para finalizar a reestruturação acionária sem prejudicar as operações diárias em Anfield. O Liverpool também enfrenta um período crucial dentro e fora de campo, à medida que a janela de transferências e a temporada nacional avançam. A diretoria do clube se concentrará em manter a estabilidade da equipe de Andoni Iraola, ao mesmo tempo em que busca fechar um acordo de investimento que possa fortalecer significativamente seu ecossistema financeiro.
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