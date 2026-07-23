“Oportunidade de sinergias” - Como o Liverpool se beneficiaria se Jeff Bezos, dono da Amazon, e seu patrimônio líquido de 192 bilhões de libras fizessem parte de um consórcio de investidores em Anfield

O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire considera a venda proposta uma jogada comercial inteligente da FSG, que garante a estabilidade financeira do clube a longo prazo.

Destacando a avaliação, a estrutura de controle e o impacto estratégico, Maguire disse ao Daily Mail: “No que diz respeito ao potencial investimento no Liverpool, parece que ele chegará a 30% ou 1,3 bilhão de libras. Isso avalia o clube em pouco mais de 4 bilhões de libras, o que está basicamente em linha com as expectativas.

“Do ponto de vista da FSG, é uma jogada de negócios extremamente inteligente. Sim, eles já venderam parte do clube antes, mas isso garantirá que ainda detenham uma participação controladora de cerca de 60%.

“Portanto, no que diz respeito à estratégia de longo prazo do clube, às janelas de transferências e às questões de contratação, as decisões continuam sendo tomadas pela FSG. Se eles estiverem vendendo 30%, esse dinheiro vai para a FSG, não para o Liverpool; portanto, não há impacto direto nos cofres do clube.”