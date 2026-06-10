O atacante do time alemão, vencedor da dobradinha, recebeu dois cartões amarelos em um curto espaço de tempo durante o último amistoso do Senegal contra a Arábia Saudita, na madrugada desta quinta-feira, e foi expulso do campo antes do fim da partida.
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Oportunidade de ouro perdida e cartão amarelo em dois minutos: o teste final antes da Copa do Mundo se transforma em um verdadeiro pesadelo para um jogador do FC Bayern
Jackson entrou em campo aos 62 minutos do jogo, que terminou em um empate sem gols decepcionante no Bank of America Stadium, em Charlotte. Pouco menos de cinco minutos depois, ele teve a chance de abrir o placar para os africanos, mas, após um cruzamento de Sarr, chutou a bola de perto e mandou-a para fora do gol de forma lamentável.
A situação piorou ainda mais no final da partida: aos 82 minutos, ele recebeu um cartão amarelo após levantar a perna muito alto no meio-campo durante uma disputa pela bola e acertar o adversário na altura do peito.
Menos de dois minutos depois, sua participação chegou ao fim: Jackson perdeu a bola na altura da linha central, foi atrás do atacante saudita Abdullah Al-Hamdan e, na disputa pela bola, acertou-lhe o calcanhar. Enquanto seu adversário se contorcia de dor no chão, Jackson recebeu o cartão amarelo e foi expulso de campo.
Na fase final da Copa do Mundo, que começa na quinta-feira, o Senegal caiu em um grupo difícil: Jackson e seus companheiros de equipe enfrentarão a França, candidata ao título, a forte seleção da Noruega e o Iraque.
- Getty Images Sport
Será que Nicolas Jackson vai mesmo ficar no Chelsea FC?
Ainda não está claro o que acontecerá com Jackson após a Copa do Mundo. A única certeza é que ele retornará ao Chelsea FC após o término de seu contrato de empréstimo ao Bayern de Munique. Embora ele fosse considerado um jogador a ser vendido, recentemente houve uma reviravolta inesperada.
O Daily Mail publicou recentemente que o plano do Chelsea seria dar a Jackson, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, a chance de se destacar para garantir uma vaga no elenco para a nova temporada. Jackson continuaria a gozar de “grande prestígio” dentro do clube.
Sua saída para a Alemanha em 2025 teria sido motivada principalmente por um desentendimento com o então técnico Enzo Maresca. Este já não está mais no cargo e, para a nova temporada, quem assume é justamente Alonso. A possibilidade de Jackson permanecer no Chelsea e ter oportunidades de jogo é absolutamente real, segundo o jornal.
Nicoloas Jackson tem contrato com o Chelsea até 2033
Embora já haja rumores de interesses da Premier League por Jackson, o atacante de 24 anos estaria aberto a permanecer no Chelsea. Contudo, isso depende de ele ter a garantia de jogar regularmente. Além de Jackson, o Chelsea conta com João Pedro, Liam Delap e Emmanuel Emegha no ataque.
Jackson, que também pode atuar nas pontas e atrás de um centroavante, chegou ao Chelsea em 2023, vindo do Villarreal por mais de 35 milhões de euros. Seu contrato com o clube vai até 2033.
Pelo Bayern de Munique, ele teve uma temporada 2025/26 bastante decente como reserva, sem, no entanto, se destacar a ponto de fazer com que o clube de Munique exercesse sua opção de compra de 65 milhões de euros. Em 34 partidas pelo Bayern, Jackson marcou onze gols e deu quatro assistências.
Os últimos dez artilheiros da Copa do Mundo
Ano da competição Artilheiro País Número de gols 2022 Kylian Mbappé França 8 2018 Harry Kane Inglaterra 6 2014 James Rodríguez Colômbia 6 2010 Thomas Müller Alemanha 5 2006 Miroslav Klose Alemanha 5 2002 Ronaldo Brasil 8 1998 Davor Suker Croácia 6 1994 Oleg Salenko Rússia 6 1990 Toto Schillaci Itália 6 1986 Gary Lineker Inglaterra 6