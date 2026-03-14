A Juventus de Turim, clube mais titulado da Itália, parece ter interesse concreto em contratar Robert Lewandowski. É o que informa o jornal especializado Tuttosport. O contrato do atacante polonês com o FC Barcelona expira no final da temporada. Enquanto o jogador de 37 anos mantém sigilo sobre seus planos futuros, a Juve teria dado início à “Operação Lewandowski”. Segundo o Tuttosport, já teriam ocorrido as primeiras conversas sobre uma transferência.
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"Operação Lewandowski": Grande clube está em negociações intensas para a contratação do craque do FC Barcelona
A lenda da Juve, David Trezeguet, já defendeu veementemente na Gazzetta dello Sport a contratação de Lewandowski. Ele seria “ao lado de Haaland, um dos últimos atacantes de verdade” e “forte e inteligente”, disse Trezeguet, que conquistou três campeonatos com os Bianconeri. O francês de 48 anos, campeão mundial e europeu, diria que “carregaria Lewandowski até Turim”.
Além da Juventus, o ex-artilheiro do Bayern de Munique e do BVB também é associado a clubes da Arábia Saudita e da MLS. Clubes como Atlético de Madrid, Fenerbahçe e Milan também surgiram nos rumores de transferência.
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Robert Lewandowski aprecia a Série A
Em entrevista à SportWeek, Lewandowski declarou agora que ainda não tomou uma decisão e que "não há nada a dizer sobre o meu futuro".
Ao mesmo tempo, o polonês elogiou bastante a Série A italiana. Segundo ele, a competição é “muito competitiva” e, em sua opinião, “não está em crise”.
Lewandowski se transferiu para o FC Barcelona em 2022, clube com o qual conquistou dois títulos de campeão e uma Copa da Espanha. Atualmente, o atacante e os catalães, comandados pelo técnico Hansi Flick, lideram a tabela da La Liga e ainda estão na disputa pela Liga dos Campeões.
Robert Lewandowski: Estatísticas da temporada 2025/26
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