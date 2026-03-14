"Operação Lewandowski": Grande clube está em negociações intensas para a contratação do craque do FC Barcelona

Em entrevista à SportWeek, Lewandowski declarou agora que ainda não tomou uma decisão e que "não há nada a dizer sobre o meu futuro".

Ao mesmo tempo, o polonês elogiou bastante a Série A italiana. Segundo ele, a competição é “muito competitiva” e, em sua opinião, “não está em crise”.

Lewandowski se transferiu para o FC Barcelona em 2022, clube com o qual conquistou dois títulos de campeão e uma Copa da Espanha. Atualmente, o atacante e os catalães, comandados pelo técnico Hansi Flick, lideram a tabela da La Liga e ainda estão na disputa pela Liga dos Campeões.