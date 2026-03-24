Open VAR sobre o pênalti em Milan x Torino: “Ele dá uma pancada no rosto, sem muita força. Pênalti, Pavlovic não se preocupa com a bola”. Tonolini: “Decisão correta, mas revisão complicada. Poderia ter sido marcado pênalti em campo”

VAR: “Aqui não vejo nada”.

Árbitro: “Estão olhando para ele, estão olhando para ele”.

VAR: “Mostra-me como ele passa. Ah, dá-lhe um golpe no rosto. Hmm… Tens outra câmera? Estamos na área, vou mudar de ângulo. Na minha opinião, não há muita consistência, sinceramente”.

Quarto árbitro: “Se ele te der ‘verificação concluída’, você pode até dar um cartão amarelo por reclamação, ele tá fazendo teatro”.

Árbitro: “Check completo?”

VAR: “Um momento, não, um momento. Ele segura… Na minha opinião, ele coloca o braço e, de qualquer forma, agarra. Só um momento, você me dá uma câmera baixa?”

Árbitro: “Eles estão verificando.”

VAR: “Pavlovic não pode intervir. Ele está de costas para a bola e empurra Simeone com a mão. Na minha opinião, é passível de penalidade. Eu mostraria, mas verifica o aplicativo. Vou verificar o aplicativo porque preciso que você reveja. Vai, a bola está lá à disposição”.

Árbitro: “Vou rever?”

VAR: “Sim, você precisa vir ver, abra a revisão. É cartão amarelo também para Pavlovic porque aqui, veja, ele está de costas. Ele não está interessado na bola. Francesco, tem o Pavlovic que – vou te mostrar – não está interessado na bola e coloca as mãos no rosto do Simeone. A mão no rosto do Simeone. Não há posse de bola, é apenas o comportamento antidesportivo a ser punido”.

Árbitro: “Tenho que dar cartão amarelo para Pavlovic”.

VAR: “Confirmamos o comportamento antidesportivo, não há nenhum outro critério. Pavlovic, cartão amarelo, o número 31 do Milan”.