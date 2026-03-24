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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Open VAR sobre o pênalti em Milan x Torino: “Ele dá uma pancada no rosto, sem muita força. Pênalti, Pavlovic não se preocupa com a bola”. Tonolini: “Decisão correta, mas revisão complicada. Poderia ter sido marcado pênalti em campo”

Milan x Torino
Milan
Torino
Campeonato Italiano
S. Pavlovic
G. Simeone

A análise do Open VAR sobre a jogada do pênalti marcado a favor do Torino no San Siro.

No centro VAR de Lissone, para o programa Open VAR, Mauro Tonolini, membro da Comissão Nacional de Árbitros (CAN), está presente na DAZN para avaliar todas as jogadas da última rodada do campeonato da Série A, na sua 30ª jornada.

Após Juventus x Sassuolo, é analisada a jogada de Milan x Torino (com o árbitro Fourneau e os VAR Nasca e Maresca) e o pênalti marcado pela mão de Pavlovic em Simeone.

  • DIÁLOGO ENTRE O VAR E O ÁRBITRO

    VAR: “Aqui não vejo nada”.

    Árbitro: “Estão olhando para ele, estão olhando para ele”.

    VAR: “Mostra-me como ele passa. Ah, dá-lhe um golpe no rosto. Hmm… Tens outra câmera? Estamos na área, vou mudar de ângulo. Na minha opinião, não há muita consistência, sinceramente”.

    Quarto árbitro: “Se ele te der ‘verificação concluída’, você pode até dar um cartão amarelo por reclamação, ele tá fazendo teatro”.

    Árbitro: “Check completo?”

    VAR: “Um momento, não, um momento. Ele segura… Na minha opinião, ele coloca o braço e, de qualquer forma, agarra. Só um momento, você me dá uma câmera baixa?”

    Árbitro: “Eles estão verificando.”

    VAR: “Pavlovic não pode intervir. Ele está de costas para a bola e empurra Simeone com a mão. Na minha opinião, é passível de penalidade. Eu mostraria, mas verifica o aplicativo. Vou verificar o aplicativo porque preciso que você reveja. Vai, a bola está lá à disposição”.

    Árbitro: “Vou rever?”

    VAR: “Sim, você precisa vir ver, abra a revisão. É cartão amarelo também para Pavlovic porque aqui, veja, ele está de costas. Ele não está interessado na bola. Francesco, tem o Pavlovic que – vou te mostrar – não está interessado na bola e coloca as mãos no rosto do Simeone. A mão no rosto do Simeone. Não há posse de bola, é apenas o comportamento antidesportivo a ser punido”.

    Árbitro: “Tenho que dar cartão amarelo para Pavlovic”.

    VAR: “Confirmamos o comportamento antidesportivo, não há nenhum outro critério. Pavlovic, cartão amarelo, o número 31 do Milan”.

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  • AS PALAVRAS DE TONOLINI

    Em seguida, é anunciada a penalidade após revisão, e Tonolini, na DAZN, comentou assim: “A decisão está correta, mas chegamos a ela após uma revisão demorada e não estamos muito satisfeitos com isso. Talvez estejamos demorando mais do que o necessário. Sabemos que revisões muito longas podem alimentar certas dúvidas e expectativas. Além disso, as imagens apresentadas carecem de um zoom no ponto de contato, o que poderia tornar a imagem e as decisões tomadas mais claras. Pavlovic, de fato, vira as costas para a bola; seu único interesse e objetivo é parar Simeone, e ele o faz com a mão no rosto. O rosto é uma parte protegida pelo regulamento e, consequentemente, isso é pênalti. Evidentemente, se fosse o mesmo contato no ombro... estaríamos falando de outra coisa. Como o rosto é uma parte protegida, a punição é decidida. Decisão correta, mas com um processo que poderia ter sido mais rápido e de melhor qualidade”.

  • Dava para marcar de dentro da área?

    Tonolini confirma que a decisão poderia ter sido tomada já em campo: “Fourneau poderia ter marcado o pênalti já em campo? Certamente havia a possibilidade de fazê-lo. Reiteramos a importância central das decisões do árbitro. Se ele tivesse feito isso, teríamos tido menos dificuldades para lidar com a situação. Havia como fazê-lo; chegamos a essa conclusão com o VAR, uma decisão correta que, no entanto, poderíamos ter tomado de maneira mais adequada, tanto em campo quanto durante o processo de revisão”.

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