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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Open VAR sobre o pênalti em Juventus x Sassuolo: “O braço está muito alto, antes não há nada”. Tonolini: “A dificuldade não era a punibilidade, mas o contato efetivo. Pênalti claro”

Juventus x Sassuolo
Juventus
Sassuolo
Campeonato Italiano

A análise do Open VAR sobre a mão de Idzes e o pênalti marcado a favor da Juventus.

No centro VAR de Lissone, para o habitual programa “Open VAR”, está presente nos estúdios da DAZN Mauro Tonolini, membro da Comissão Nacional de Árbitros (CAN), para avaliar todas as jogadas polêmicas do último fim de semana do campeonato da Série A, na sua 30ª rodada.

O primeiro lance analisado pelo programa foi o pênalti marcado a favor da Juventus – na partida contra o Sassuolo, com o árbitro Marchetti e os VAR Abisso e Camplone – por toque de mão de Idzes dentro da grande área, durante um duelo aéreo com Vlahovic, que havia entrado em campo há poucos minutos.

  • DIÁLOGO ENTRE O ÁRBITRO E O VAR

    Árbitro: “Não, não, não! Não, não, na minha opinião não, a bola cai mesmo.”

    VAR: “Espere, espere. Vai, me parece alto. Espere, tenho outra... Sim, o braço parece muito alto, vai. Preciso ver o toque, espere... Sim, sim, sim. Pare o jogo, pare o jogo, pare o jogo, stop. Só um instante, vou verificar o aplicativo”.

    Árbitro: “Não, tudo bem, estamos verificando isso, um instante, eles estão verificando (falando com os jogadores em campo, ndr). Eles precisam ver uma mão na bola”.

    VAR: “O ponto de contato está claro e é este aqui (mostrando a imagem do braço estendido de Idzes, nota do editor). Quero o ponto de contato claro, vamos procurar em alguma câmera. Exato, é esta aqui. Vamos verificar o aplicativo, não há bandeiras. Um instante, preciso te mostrar a câmera certa. Pronto, exato, essa é a melhor. Matte, venha, recomendo uma revisão em campo por possível mão na bola. O jogador é o número 21 ou o 2? Vemos depois, o jogador é o número 21 do Sassuolo”.

    Árbitro: “Perfeito, o bíceps dele se move, portanto, a posição do braço é antinatural. Não há nada antes, ok, é o número 21 do Sassuolo”.

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  • O COMENTÁRIO DE TONOLINI

    Após o anúncio da revisão, é marcada a penalidade. Uma decisão que Tonolini comenta da seguinte forma: “Neste caso, a maior dificuldade da jogada não é avaliar se a posição do braço de Idzes, que está acima da linha dos ombros, é punível, mas sim verificar se a bola foi efetivamente tocada com o braço. Todas as câmeras da Sala VAR são acionadas e, pela câmera 16, o contato é melhor apreciado. Uma vez verificado isso, Marchetti é corretamente chamado ao monitor e percebe a dinâmica. O toque existe, é um pênalti claro, portanto a decisão final está correta. Vlahovic marca com o braço direito, mas o movimento do braço esquerdo de Idzes é antinatural, portanto é pênalti”.

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