Open VAR sobre o pênalti em Juventus x Sassuolo: “O braço está muito alto, antes não há nada”. Tonolini: “A dificuldade não era a punibilidade, mas o contato efetivo. Pênalti claro”

Árbitro: “Não, não, não! Não, não, na minha opinião não, a bola cai mesmo.”

VAR: “Espere, espere. Vai, me parece alto. Espere, tenho outra... Sim, o braço parece muito alto, vai. Preciso ver o toque, espere... Sim, sim, sim. Pare o jogo, pare o jogo, pare o jogo, stop. Só um instante, vou verificar o aplicativo”.

Árbitro: “Não, tudo bem, estamos verificando isso, um instante, eles estão verificando (falando com os jogadores em campo, ndr). Eles precisam ver uma mão na bola”.

VAR: “O ponto de contato está claro e é este aqui (mostrando a imagem do braço estendido de Idzes, nota do editor). Quero o ponto de contato claro, vamos procurar em alguma câmera. Exato, é esta aqui. Vamos verificar o aplicativo, não há bandeiras. Um instante, preciso te mostrar a câmera certa. Pronto, exato, essa é a melhor. Matte, venha, recomendo uma revisão em campo por possível mão na bola. O jogador é o número 21 ou o 2? Vemos depois, o jogador é o número 21 do Sassuolo”.

Árbitro: “Perfeito, o bíceps dele se move, portanto, a posição do braço é antinatural. Não há nada antes, ok, é o número 21 do Sassuolo”.