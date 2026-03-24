Open VAR sobre o pênalti em Juventus x Sassuolo: “O braço está muito alto, antes não há nada”. Tonolini: “A dificuldade não era a punibilidade, mas o contato efetivo. Pênalti claro”

No centro VAR de Lissone, para o habitual programa “Open VAR”, está presente nos estúdios da DAZN Mauro Tonolini, membro da Comissão Nacional de Árbitros (CAN), para avaliar todas as jogadas polêmicas do último fim de semana do campeonato da Série A, na sua 30ª rodada.
O primeiro lance analisado pelo programa foi o pênalti marcado a favor da Juventus – na partida contra o Sassuolo, com o árbitro Marchetti e os VAR Abisso e Camplone – por toque de mão de Idzes dentro da grande área, durante um duelo aéreo com Vlahovic, que havia entrado em campo há poucos minutos.