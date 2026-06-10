Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, os catalães não estariam dispostos a exercer a opção de compra de 30 milhões de euros pelo jogador inglês, que expira em cinco dias.
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Opção de compra no valor de 30 milhões de euros rejeitada! O FC Barcelona corre o risco de perder um jogador estrela
No entanto, os blaugranas gostariam de manter Rashford no time e se mostraram abertos a novas negociações com seu clube de origem, o Manchester United, segundo informações. Uma possível solução seria uma nova cessão do ponta.
O United havia emprestado Rashford ao Barcelona no verão passado para a temporada 2025/26, depois que o atacante já havia jogado por empréstimo pelo Aston Villa. Sob o comando do técnico Hansi Flick, o jogador de 28 anos se tornou um importante reserva no Barça e teve uma excelente temporada. Em 49 partidas oficiais, ele marcou 14 gols e deu 14 assistências. Com isso, Rashford teve participação decisiva na conquista do campeonato espanhol e da Supercopa.
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Rashford prefere ficar no Barcelona: "Esse é o meu principal objetivo"
Ainda em fevereiro, o jornal inglês Mirror havia noticiado que os dirigentes do Manchester United estavam insatisfeitos com o valor da cláusula de rescisão acordada. Segundo a reportagem, o clube teria avaliado o valor de mercado do atacante como significativamente mais alto e preferido fixar a cláusula em cerca de 60 milhões de euros.
Embora Rashford ainda tenha contrato com o United até 2028, seu futuro em Old Trafford permanece incerto. Internamente, o técnico Michael Carrick estaria se empenhando para dar uma nova chance ao atacante. A ligação entre os dois é estreita: já durante sua carreira como jogador, Carrick atuou 48 vezes ao lado de Rashford e, aparentemente, continua a valorizar muito suas qualidades.
No entanto, um retorno a Manchester não seria o cenário preferido de Rashford. O inglês continua esperando permanecer no FC Barcelona, onde vê seu futuro esportivo. “Quero ficar no Barça. Esse é meu objetivo principal, mas não a razão pela qual treino duro e dou tudo de mim. O objetivo é vencer. O Barça é um grande e fantástico clube, feito para conquistar títulos. Eu me adaptei muito bem ao clube e à cidade. Desde o momento em que cheguei aqui, me senti muito bem-vindo”, explicou Rashford no final do ano passado.
Marcus Rashford: Estatísticas da temporada 2025/26
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