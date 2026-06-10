Opção de compra no valor de 30 milhões de euros rejeitada! O FC Barcelona corre o risco de perder um jogador estrela

Ainda em fevereiro, o jornal inglês Mirror havia noticiado que os dirigentes do Manchester United estavam insatisfeitos com o valor da cláusula de rescisão acordada. Segundo a reportagem, o clube teria avaliado o valor de mercado do atacante como significativamente mais alto e preferido fixar a cláusula em cerca de 60 milhões de euros.

Embora Rashford ainda tenha contrato com o United até 2028, seu futuro em Old Trafford permanece incerto. Internamente, o técnico Michael Carrick estaria se empenhando para dar uma nova chance ao atacante. A ligação entre os dois é estreita: já durante sua carreira como jogador, Carrick atuou 48 vezes ao lado de Rashford e, aparentemente, continua a valorizar muito suas qualidades.

No entanto, um retorno a Manchester não seria o cenário preferido de Rashford. O inglês continua esperando permanecer no FC Barcelona, onde vê seu futuro esportivo. “Quero ficar no Barça. Esse é meu objetivo principal, mas não a razão pela qual treino duro e dou tudo de mim. O objetivo é vencer. O Barça é um grande e fantástico clube, feito para conquistar títulos. Eu me adaptei muito bem ao clube e à cidade. Desde o momento em que cheguei aqui, me senti muito bem-vindo”, explicou Rashford no final do ano passado.