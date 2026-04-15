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Onde Ousmane Dembélé guarda sua Bola de Ouro? O craque do PSG revela, com orgulho infantil, o local do prestigioso prêmio em resposta a uma pergunta de Thierry Henry
Dembélé brilha na vitória em Anfield
Dembélé foi a estrela indiscutível em Anfield na noite de terça-feira. O atacante marcou duas vezes — aos 72 e 91 minutos — para silenciar a torcida da casa e garantir que o PSG chegasse com segurança às semifinais da Liga dos Campeões. Esses gols elevaram sua contagem na competição europeia para quatro gols em 10 partidas nesta temporada. Após essa atuação digna do prêmio de melhor jogador da partida, ele participou do programa americano CBS Sports Golazo.
Antes de entrar em discussões táticas sérias, ele brincou com a equipe do estúdio, que incluía o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry, admitindo com um sorriso que “meu inglês é ruim” e optando por continuar a entrevista em sua língua nativa.
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Um lar modesto para a bola de ouro
Depois de discutir as ambições da equipe de conquistar a dobradinha europeia, Henry direcionou a conversa para uma conquista mais pessoal. Ele perguntou ao camisa 10 do PSG onde ele realmente guarda sua Bola de Ouro de 2025, um prêmio por uma temporada brilhante na qual ele marcou 16 gols e deu oito assistências em 32 partidas em todas as competições. Em vez de descrever um cofre de alta tecnologia, Dembélé encantou o painel com uma resposta simples e despretensiosa. “Está na frente da TV. Como quando você é criança, e sua mãe coloca os troféus ao lado da TV”, ele riu.
Elogios de uma lenda do Arsenal
A divertida revelação do ponta-direita suscitou uma reação calorosa de Henry. O lendário atacante elogiou a eficiência do compatriota em campo durante o confronto acirrado contra os Reds. Admirando sua capacidade de finalização, Henry disse a ele: “De qualquer forma, bravo. Sempre acreditei que, se você finalizasse suas jogadas, o assunto estava ‘fechado’, acabado, como dizemos.”
Com 10 gols em 17 partidas da Ligue 1, Dembélé claramente não está descansando sobre os louros. Ele continua totalmente focado na atual temporada maratona, sinalizando sua forte intenção de voltar à transmissão ao acrescentar: “Espero que nos encontremos na semifinal e, por que não, na final.”
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O que espera os parisienses a seguir
O PSG agora deve aguardar para saber quem será seu adversário nas semifinais, com um confronto decisivo contra o Bayern de Munique ou o Real Madrid se aproximando. O clube alemão detém atualmente uma vantagem após garantir uma vitória fora de casa por 2 a 1 na partida de ida.