Onde Ousmane Dembélé guarda sua Bola de Ouro? O craque do PSG revela, com orgulho infantil, o local do prestigioso prêmio em resposta a uma pergunta de Thierry Henry

Dembélé foi a estrela indiscutível em Anfield na noite de terça-feira. O atacante marcou duas vezes — aos 72 e 91 minutos — para silenciar a torcida da casa e garantir que o PSG chegasse com segurança às semifinais da Liga dos Campeões. Esses gols elevaram sua contagem na competição europeia para quatro gols em 10 partidas nesta temporada. Após essa atuação digna do prêmio de melhor jogador da partida, ele participou do programa americano CBS Sports Golazo.

Antes de entrar em discussões táticas sérias, ele brincou com a equipe do estúdio, que incluía o ex-jogador da seleção francesa Thierry Henry, admitindo com um sorriso que “meu inglês é ruim” e optando por continuar a entrevista em sua língua nativa.