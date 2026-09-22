Pedro atingiu a marca de 20 gols em todas as competições na última temporada, desfrutando de uma temporada de estreia produtiva no oeste de Londres. Uma transferência que pode valer até £ 60 milhões (US$ 80 mi) foi concluída no verão de 2025, com despedidas sendo feitas ao Brighton.

Ele vinha entregando números de forma regular pelos Seagulls, atraindo olhares admirados de longe. Suas primeiras experiências de vida na Inglaterra aconteceram no Watford, após se juntar ao clube ainda adolescente, já com talento precoce.

Pedro agora tem 24 anos e soma oito partidas pela seleção principal do Brasil. Surpreendentemente, ele foi deixado de fora por Carlo Ancelotti quando os planos para a Copa do Mundo de 2026 foram traçados. Essa esnobada foi rapidamente esquecida, com um início brilhante em mais compromissos domésticos.

Com os internacionais ingleses Cole Palmer e Morgan Rogers atuando diretamente atrás dele, as chances raramente são escassas para o principal artilheiro do Chelsea. Seu jogo como um todo seguiu evoluindo com a experiência, à medida que aprende onde e quando fazer corridas para posições capazes de mudar partidas.

Ele reúne todas as qualidades necessárias para prosperar na elite inglesa: velocidade, força e precisão, e agora é considerado no mesmo patamar de nomes como o talismã do Manchester City, Erling Haaland, quando o assunto é os atacantes mais temidos em ação na Premier League.