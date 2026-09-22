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Onde João Pedro se coloca entre os melhores atacantes da Premier League? Ex-atacante do Chelsea, Carlton Cole faz previsão de gols na casa dos “dois dígitos altos” para o camisa 9 do clube
Pedro se juntou ao Chelsea em uma transferência que pode chegar a £ 60 milhões
Pedro atingiu a marca de 20 gols em todas as competições na última temporada, desfrutando de uma temporada de estreia produtiva no oeste de Londres. Uma transferência que pode valer até £ 60 milhões (US$ 80 mi) foi concluída no verão de 2025, com despedidas sendo feitas ao Brighton.
Ele vinha entregando números de forma regular pelos Seagulls, atraindo olhares admirados de longe. Suas primeiras experiências de vida na Inglaterra aconteceram no Watford, após se juntar ao clube ainda adolescente, já com talento precoce.
Pedro agora tem 24 anos e soma oito partidas pela seleção principal do Brasil. Surpreendentemente, ele foi deixado de fora por Carlo Ancelotti quando os planos para a Copa do Mundo de 2026 foram traçados. Essa esnobada foi rapidamente esquecida, com um início brilhante em mais compromissos domésticos.
Com os internacionais ingleses Cole Palmer e Morgan Rogers atuando diretamente atrás dele, as chances raramente são escassas para o principal artilheiro do Chelsea. Seu jogo como um todo seguiu evoluindo com a experiência, à medida que aprende onde e quando fazer corridas para posições capazes de mudar partidas.
Ele reúne todas as qualidades necessárias para prosperar na elite inglesa: velocidade, força e precisão, e agora é considerado no mesmo patamar de nomes como o talismã do Manchester City, Erling Haaland, quando o assunto é os atacantes mais temidos em ação na Premier League.
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Em que posição Pedro ficaria no ranking de atacantes da Premier League?
Questionado se Pedro está em algum lugar perto do topo dessa lista, o ex-atacante do Chelsea Cole, que falava com exclusividade à GOAL por cortesia da LiveScore Bet, disse: “Ele está indo muito bem, esse garoto.
“Quando ele não joga, dá para ver o efeito que isso tem no time. Então esse é um grande sinal de que ele é uma parte importante da estrutura que [Xabi] Alonso está montando. E eu olho para isso e acho que ele é um daqueles jogadores que podem realmente chegar a dois dígitos altos nesta temporada, se for usado corretamente e se mantiver em forma. Ele é, com certeza, um dos nomes para ficar de olho nesta temporada.
“Ele também tem a tutela do seu ex-companheiro de equipe [Danny] Welbeck, que também está lá. Então isso o faz se sentir confortável, sabendo que ele não está chegando para tirá-lo do lugar, mas sim para lhe dar esse tipo de sensação.
“E só Alonso vai saber que tipo de incentivo ele precisa para alcançar esses dois dígitos. E talvez Welbeck seja um desses caras que vão apoiá-lo a chegar a esses números. Acho que é uma jogada inteligente do Chelsea apoiar Joao Pedro em sua missão.”
Alonso comparou Pedro ao ícone do Real Madrid, Benzema
O técnico do Chelsea, Alonso, está ansioso para tirar o melhor de Pedro. O treinador espanhol, que trabalhou com alguns atacantes icônicos em seus tempos de jogador, incluindo Cristiano Ronaldo no Real Madrid, já comparou seu homem de referência no ataque a alguns dos melhores do ramo.
Alonso disse: “Se você contar quantos atacantes de alto nível temos na Premier League, tenho certeza de que Joao está lá, Haaland com certeza está lá. Então eu o colocaria nesse patamar.”
O técnico do Chelsea prosseguiu: “Em muitas coisas ele me lembra Karim Benzema, porque ele é bom na área, é bom fora da área, é bom caindo pelo lado esquerdo, é bom de cabeça, é muito completo, é inteligente. Então, sim, ele ainda é jovem, ainda há coisas a desenvolver, mas ele tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais.”
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Pedro tem pausa para jogos de seleções para se recuperar totalmente de lesão
Pedro, que vinha tratando recentemente de uma pequena lesão no joelho, nunca teve falta de confiança e acreditará que pode consolidar seu status ao lado de nomes como Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappe quando o assunto é meter medo nas defesas adversárias.
O Chelsea oscilou um pouco coletivamente antes da primeira pausa internacional de 2026-27, somando apenas um ponto na Premier League nos últimos nove disputados, mas espera voltar com tudo quando retornar à ação em 10 de outubro, em casa, contra o Bournemouth.
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