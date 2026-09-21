Ao ser convidado a avaliar a queda dramática de Sancho, o ex-meio-campista do Villa Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Seria fácil para todo mundo dizer: ‘bom, é isso que acontece se você não estiver focado no trabalho’.

“Eu não sei o que aconteceu com o garoto, não sei qual é a origem dele, não sei como é o grupo de apoio dele, não sei o que tem acontecido. O que eu sei é que ele foi sendo mandado de um lado para o outro, e isso não é fácil.

“Deixe-me dizer uma coisa: vá perguntar a jogadores como Harry Kane, quando era mais jovem e, para ganhar experiência, foi para o Leyton Orient, foi para o Millwall. Houve outros, mas não no nível em que ele estava. Aí você está falando de jovens. Aqui, está falando de um rapaz que realmente já esteve em grandes clubes e agora foi emprestado.

“Nunca é um grande sinal para ele, e eu me preocupo com o lado mental dele. Eu realmente espero que ele tenha boas pessoas ao redor cuidando dele, porque isso não deve ser fácil para ele.

“Você pode ter todo o dinheiro que quiser, tenho certeza de que ele ganhou muito dinheiro, mas ainda assim você quer jogar. Onde está o amor, onde está a vontade, onde está essa paixão pelo jogo? Espero que isso ainda esteja dentro dele. Tenho certeza de que está, é só que parece que ele precisa se reencontrar.

“Eu estava falando sobre Troy Parrott outro dia, olha o que aconteceu com o Troy quando estava no Tottenham e foi emprestado, e então teve de se reinventar lá na Holanda, e agora está indo bem na Espanha. É isso que ele precisa fazer neste momento: voltar a fazer o que fazia quando era garoto, recuperar esse prazer no jogo. Alguém para colocar o braço em volta dele, seja quem for, e tentar tirar o melhor dele.

“Nenhum de nós, como torcedores, quer ver as pessoas fracassarem, quer? Eu não quero ver ninguém fracassar, não me importo onde você esteja jogando. Eu quero que as pessoas entrem em campo e joguem o seu melhor, porque não há sensação melhor do que quando você está jogando bem e está em um clube em que os torcedores não te adoram, mas te respeitam e querem que você tenha a melhor carreira possível, e é isso que eu quero para o Sancho, quero que ele tenha a melhor carreira que puder.”