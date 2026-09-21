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'Onde está o amor?' - o agente livre Jadon Sancho precisa responder a perguntas importantes após a liberação pelo Manchester United e o fracasso chocante em encontrar um novo clube
Sancho deixa o Manchester United após o fim do contrato
Nesta fase da carreira, Sancho deveria estar no auge, ou prestes a atingir esse nível. Com experiência suficiente acumulada, a partir de passagens pelo futebol inglês e alemão, ele esperaria estar no topo do seu jogo a esta altura.
Em vez de alcançar os pontos mais altos, o jogador revelado nas categorias de base do Manchester City se vê afundando em novos patamares. Ele foi liberado para sair por uma das portas de Old Trafford após ver seu contrato expirar.
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Empréstimos no Chelsea e no Aston Villa não renderam uma transferência
Um gigante da Premier League abriu mão de um ativo de £73 milhões (US$ 98 mi) ao concordar com sua liberação. Foi isso que custou ao Manchester United tirar um empolgante atacante do Borussia Dortmund no verão de 2021, quando o mundo parecia estar a seus pés.
Ele havia construído a reputação de um dos pontas mais empolgantes do planeta, com mais de 50 gols marcados pelo BVB, além de mais de 60 assistências. Sancho nunca chegou perto de reproduzir esse desempenho ao longo de cinco anos esquecíveis no chamado ‘Teatro dos Sonhos’.
Ele só passou duas dessas temporadas como titular regular, balançando as redes em 12 ocasiões, com empréstimos para Dortmund, Chelsea e Aston Villa sendo autorizados.
Essas mudanças o levaram à final da Champions League, aos títulos da Conference League e da Liga Europa, mas uma faísca perdida nunca foi realmente reacendida e as opções de transferência em definitivo foram deixadas de lado. Agora, ele espera por ofertas atraentes que podem ser difíceis de aparecer.
Como Sancho recoloca a carreira nos trilhos?
Ao ser convidado a avaliar a queda dramática de Sancho, o ex-meio-campista do Villa Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Seria fácil para todo mundo dizer: ‘bom, é isso que acontece se você não estiver focado no trabalho’.
“Eu não sei o que aconteceu com o garoto, não sei qual é a origem dele, não sei como é o grupo de apoio dele, não sei o que tem acontecido. O que eu sei é que ele foi sendo mandado de um lado para o outro, e isso não é fácil.
“Deixe-me dizer uma coisa: vá perguntar a jogadores como Harry Kane, quando era mais jovem e, para ganhar experiência, foi para o Leyton Orient, foi para o Millwall. Houve outros, mas não no nível em que ele estava. Aí você está falando de jovens. Aqui, está falando de um rapaz que realmente já esteve em grandes clubes e agora foi emprestado.
“Nunca é um grande sinal para ele, e eu me preocupo com o lado mental dele. Eu realmente espero que ele tenha boas pessoas ao redor cuidando dele, porque isso não deve ser fácil para ele.
“Você pode ter todo o dinheiro que quiser, tenho certeza de que ele ganhou muito dinheiro, mas ainda assim você quer jogar. Onde está o amor, onde está a vontade, onde está essa paixão pelo jogo? Espero que isso ainda esteja dentro dele. Tenho certeza de que está, é só que parece que ele precisa se reencontrar.
“Eu estava falando sobre Troy Parrott outro dia, olha o que aconteceu com o Troy quando estava no Tottenham e foi emprestado, e então teve de se reinventar lá na Holanda, e agora está indo bem na Espanha. É isso que ele precisa fazer neste momento: voltar a fazer o que fazia quando era garoto, recuperar esse prazer no jogo. Alguém para colocar o braço em volta dele, seja quem for, e tentar tirar o melhor dele.
“Nenhum de nós, como torcedores, quer ver as pessoas fracassarem, quer? Eu não quero ver ninguém fracassar, não me importo onde você esteja jogando. Eu quero que as pessoas entrem em campo e joguem o seu melhor, porque não há sensação melhor do que quando você está jogando bem e está em um clube em que os torcedores não te adoram, mas te respeitam e querem que você tenha a melhor carreira possível, e é isso que eu quero para o Sancho, quero que ele tenha a melhor carreira que puder.”
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Onde o internacional inglês Sancho vai jogar em seguida?
Sancho fez 39 partidas pelo Villa, marcando um gol, além de balançar as redes cinco vezes pelo Chelsea em seus 41 jogos pelo clube, com sua última aparição saindo do banco na final da Liga Europa de 2026, em 20 de maio.
Ainda não se sabe quando e onde ele voltará a jogar, já que ninguém está disposto, por enquanto, a fazer uma aposta calculada nele. Times da Premier League teriam demonstrado interesse, mas nenhum acordo foi fechado, com os relatos mais recentes sugerindo que suas asas podem ser abertas mais uma vez, enquanto ele busca um recomeço fora da Inglaterra.
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