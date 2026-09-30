Getty Images
Traduzido por
"Onde está meu e-mail?" - lenda do Real Madrid, Toni Kroos brinca sobre esnobada de Jurgen Klopp na seleção alemã
Um começo difícil para Klopp
Klopp teve um início frustrante no cargo de técnico da Alemanha, sem conseguir vencer seus dois primeiros jogos na Liga das Nações. O ex-treinador do Liverpool prepara atualmente seu elenco para enfrentar a Sérvia na Allianz Arena, na quinta-feira, onde estará desesperado para enfim conquistar sua primeira vitória.
Aos 59 anos, ele iniciou sua aguardada passagem com um dramático empate por 1 a 1 contra a Holanda na Johan Cruyff Arena, antes de sofrer uma surpreendente derrota por 1 a 0 para a Grécia. Esses resultados abaixo do esperado deixaram a Alemanha com muito trabalho a fazer no Grupo A2, com Klopp descobrindo rapidamente a enorme pressão e o escrutínio do comando de uma seleção.
- Getty Images
Kroos ficou esperando por um e-mail
Fora de campo, Klopp também vem sendo manchete depois de, supostamente, enviar e-mails a vários ex-internacionais alemães para pedir apoio e respaldo durante seu período no cargo. No entanto, o aposentado meio-campista do Madrid Kroos revelou em tom de brincadeira que aparentemente ficou fora da lista de e-mails, usando seu podcast Einfach mal Luppen para tirar sarro do novo treinador.
"Também li sobre isso, mas ainda não recebi nada", brincou o vencedor da Copa do Mundo de 2014. "Talvez eu não mereça estar na seleção. Vou mandar uma mensagem para ele no WhatsApp para perguntar onde está meu e-mail. Eu estava tão ansioso, mas, no fim, nada chegou. Aposto que Kevin Grosskreutz recebeu, porém!"
Coração partido no fim em Amsterdã
Klopp certamente estará esperando melhor sorte dentro de campo depois de ver uma vitória crucial escapar em sua estreia contra a Holanda. A Alemanha parecia caminhar para uma vitória de impacto em solo holandês depois de Felix Nmecha abrir o placar no primeiro tempo com uma bela finalização.
No entanto, as esperanças de Klopp de ter um início perfeito foram frustradas aos 92 minutos, quando o atacante do Liverpool Cody Gakpo balançou as redes para garantir uma dramática divisão dos pontos. Depois, as coisas pioraram na segunda rodada, já que uma disciplinada seleção da Grécia garantiu uma frustrante vitória fora de casa por 1 a 0 para impor a Klopp sua primeira derrota como técnico da seleção nacional.
- getty
Confronto com a Sérvia é de vitória obrigatória
A pressão agora está totalmente sobre Klopp para apresentar uma atuação positiva quando a Alemanha receber a Sérvia em Munique na noite de quinta-feira. Uma vitória na Allianz Arena é absolutamente vital para a Alemanha, que busca subir na classificação do Grupo A2 e reconstruir sua confiança antes de futuros grandes torneios.
Com a Grécia atualmente ditando o ritmo na liderança do grupo, a Alemanha não pode se dar ao luxo de outro tropeço custoso em casa. Klopp precisa encontrar rapidamente a fórmula tática certa para fazer seu talentoso elenco engrenar e conquistar uma vitória muito necessária para uma nação de altíssima expectativa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.