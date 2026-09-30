Klopp teve um início frustrante no cargo de técnico da Alemanha, sem conseguir vencer seus dois primeiros jogos na Liga das Nações. O ex-treinador do Liverpool prepara atualmente seu elenco para enfrentar a Sérvia na Allianz Arena, na quinta-feira, onde estará desesperado para enfim conquistar sua primeira vitória.

Aos 59 anos, ele iniciou sua aguardada passagem com um dramático empate por 1 a 1 contra a Holanda na Johan Cruyff Arena, antes de sofrer uma surpreendente derrota por 1 a 0 para a Grécia. Esses resultados abaixo do esperado deixaram a Alemanha com muito trabalho a fazer no Grupo A2, com Klopp descobrindo rapidamente a enorme pressão e o escrutínio do comando de uma seleção.