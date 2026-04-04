Onde está Alexander Isak?! Por que o jogador de 125 milhões de libras do Liverpool ficou de fora do confronto contra o Man City pela FA Cup, apesar de ter voltado de lesão — explicamos

Em declarações antes da partida, o técnico Arne Slot mostrou-se realista quanto à condição do atacante e ao tempo necessário para que ele recupere o ritmo de competição. O técnico holandês observou que, embora Isak esteja de volta ao elenco, ele está longe de estar pronto para liderar o ataque em uma partida dessa intensidade após um período tão prolongado fora de campo.

Em entrevista à TNT Sport antes da partida, o holandês disse: “Você sempre faz essas coisas em cooperação com a equipe médica, a equipe de preparação física e o próprio jogador. Chegamos à conclusão de que era melhor para ele fazer mais algumas sessões do que apenas uma ou duas e depois entrar imediatamente em uma partida como esta, onde, se você o colocar em campo, pode haver prorrogação. A situação agora é que espero que ele esteja disponível para quarta-feira, mas hoje era muito cedo para ele.”