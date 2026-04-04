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Onde está Alexander Isak?! Por que o jogador de 125 milhões de libras do Liverpool ficou de fora do confronto contra o Man City pela FA Cup, apesar de ter voltado de lesão — explicamos
Atacante sueco não viaja para o Etihad
Havia grandes expectativas de que Isak pelo menos ocupasse um lugar no banco para a viagem a Manchester, especialmente dada a importância do confronto. O ex-jogador do Newcastle está afastado dos gramados desde dezembro devido a uma grave lesão no tornozelo, que incluiu uma fratura na fíbula. No entanto, foi tomada a decisão de deixar o jogador de 125 milhões de libras (165 milhões de dólares) totalmente de fora da equipe. Parece que a equipe médica e o comitê técnico preferiram pecar por excesso de cautela, priorizando a disponibilidade do jogador a longo prazo em vez de uma participação de curta duração em alta intensidade contra o time de Pep Guardiola.
- AFP
Explicação da decisão final
Embora alguns torcedores esperassem uma convocação surpresa, a realidade da condição física de Isak tornou essa possibilidade inviável. Após 101 dias de recuperação, a intensidade de duas sessões de treino foi considerada insuficiente para prepará-lo para as exigências físicas de um confronto da FA Cup contra o Cityzens.
James Pearce, do The Athletic, esclareceu melhor a situação nas redes sociais, confirmando que o clube não tomaria uma decisão precipitada que pudesse arriscar uma recaída. Pearce escreveu no X: “Foi decidido que é muito cedo para Alexander Isak participar, após apenas duas sessões completas de treino, depois de mais de três meses afastado.”
Slot explica a abordagem cautelosa
Em declarações antes da partida, o técnico Arne Slot mostrou-se realista quanto à condição do atacante e ao tempo necessário para que ele recupere o ritmo de competição. O técnico holandês observou que, embora Isak esteja de volta ao elenco, ele está longe de estar pronto para liderar o ataque em uma partida dessa intensidade após um período tão prolongado fora de campo.
Em entrevista à TNT Sport antes da partida, o holandês disse: “Você sempre faz essas coisas em cooperação com a equipe médica, a equipe de preparação física e o próprio jogador. Chegamos à conclusão de que era melhor para ele fazer mais algumas sessões do que apenas uma ou duas e depois entrar imediatamente em uma partida como esta, onde, se você o colocar em campo, pode haver prorrogação. A situação agora é que espero que ele esteja disponível para quarta-feira, mas hoje era muito cedo para ele.”
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Escalações iniciais para Manchester City x Liverpool
Man City (4-2-3-1): James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland
Reservas: Tijjani Reijnders, Nathan Ake, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, Rayan Ait-Nouri, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Phil Foden
Liverpool (4-2-3-1): Giorgio Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike
Reservas: Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morrison, Rio Ngumoha