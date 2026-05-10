"Onde está a coerência?!" - Jarrod Bowen FICA FURIOSO com o gol anulado do West Ham contra o Arsenal após longa demora do VAR nos acréscimos

Bowen, que esteve no centro da ação, não conseguiu esconder sua raiva ao apito final, confrontando os árbitros em campo antes de desabafar com a imprensa.

O jogador da seleção inglesa concentrou suas críticas na falta de um padrão uniforme quando se trata de decisões subjetivas. Em entrevista à BBC Sport, Bowen questionou por que incidentes semelhantes nas semanas anteriores não resultaram na anulação de gols.

“Um verdadeiro golpe. Achávamos que tínhamos feito um ótimo trabalho para voltar ao jogo e isso nos foi tirado”, resmungou a estrela do West Ham. “Quando você olha para a tela por cinco minutos, você encontra algo — muitas disputas e muitos empurrões. Tenho certeza de que, se você olhar por tempo suficiente, encontrará algo. Acho que foi a decisão certa? Não. Frustração. Onde está a consistência? Como torcedor, você não quer comemorar um gol e depois esperar oito minutos para que ele seja anulado.

"Os escanteios são físicos. A Premier League é física. É por isso que todo mundo adora. Você tem que esperar contato nos escanteios. Se você marcar isso, vai ter que marcar todas as faltas por segurar do mundo, e não é assim que as pessoas querem que o jogo seja. Não quero parecer amargo, mas na semana passada tivemos uma em que Tomas Socuek foi segurado em Brentford e não recebemos pênalti. Mas então você não pode marcar uma assim hoje.”