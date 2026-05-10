Getty Images Sport
Traduzido por
"Onde está a coerência?!" - Jarrod Bowen FICA FURIOSO com o gol anulado do West Ham contra o Arsenal após longa demora do VAR nos acréscimos
Caos no estádio de Londres
O clima ficou tenso nos últimos instantes da partida, quando o West Ham pensou ter garantido o empate em 1 a 1 e um ponto vital na luta para evitar o rebaixamento. Após uma confusão na área, a bola foi empurrada para o fundo da rede por Callum Wilson, provocando comemorações efusivas da torcida da casa.
No entanto, a alegria durou pouco, pois o VAR interveio para verificar uma possível mão na jogada. Após uma revisão agonizante no monitor, o árbitro Chris Kavanagh anulou a decisão, deixando os Hammers de mãos vazias. Enquanto isso, os Gunners saíram com três pontos inestimáveis graças a um gol de Leandro Trossard, abrindo cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League.
A Premier League explicou a decisão em uma publicação oficial no X, que dizia: “Após a revisão do VAR, o árbitro anulou a decisão original de gol para o West Ham United. Anúncio do árbitro: ‘Após a revisão, o número 19 do West Ham cometeu uma falta no goleiro. A decisão final é falta direta’.”
- AFP
O apelo de Bowen por coerência na arbitragem
Bowen, que esteve no centro da ação, não conseguiu esconder sua raiva ao apito final, confrontando os árbitros em campo antes de desabafar com a imprensa.
O jogador da seleção inglesa concentrou suas críticas na falta de um padrão uniforme quando se trata de decisões subjetivas. Em entrevista à BBC Sport, Bowen questionou por que incidentes semelhantes nas semanas anteriores não resultaram na anulação de gols.
“Um verdadeiro golpe. Achávamos que tínhamos feito um ótimo trabalho para voltar ao jogo e isso nos foi tirado”, resmungou a estrela do West Ham. “Quando você olha para a tela por cinco minutos, você encontra algo — muitas disputas e muitos empurrões. Tenho certeza de que, se você olhar por tempo suficiente, encontrará algo. Acho que foi a decisão certa? Não. Frustração. Onde está a consistência? Como torcedor, você não quer comemorar um gol e depois esperar oito minutos para que ele seja anulado.
"Os escanteios são físicos. A Premier League é física. É por isso que todo mundo adora. Você tem que esperar contato nos escanteios. Se você marcar isso, vai ter que marcar todas as faltas por segurar do mundo, e não é assim que as pessoas querem que o jogo seja. Não quero parecer amargo, mas na semana passada tivemos uma em que Tomas Socuek foi segurado em Brentford e não recebemos pênalti. Mas então você não pode marcar uma assim hoje.”
Nuno Santo critica o processo do VAR
O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, concordou com o capitão, destacando o impacto negativo que a longa interrupção teve no andamento da partida.
O técnico português, que tem se manifestado abertamente sobre a arbitragem ao longo da temporada, sentiu que sua equipe foi injustamente penalizada durante um período em que tinha o Arsenal contra as cordas.
“É difícil de aceitar. Estamos falando de cinco minutos para tomar uma decisão”, disse Nuno à Sky Sports. “Se demora tanto tempo, não é claro nem óbvio. Perdemos o ímpeto, perdemos a emoção do gol e, no final, perdemos o ponto por causa de uma decisão que ninguém entende. Queremos respeito e queremos consistência para o nosso trabalho.”
- Getty Images Sport
E agora?
Enquanto o West Ham se via obrigado a lamber as feridas, a decisão acabou sendo um grande alívio para o Arsenal. A equipe de Mikel Arteta vinha enfrentando dificuldades para conter a reação do West Ham no final da partida, especialmente após a saída de Ben White devido a uma grave lesão no joelho no início do jogo.
A vitória por 1 a 0 coloca o Arsenal à beira de seu primeiro título da Premier League em 22 anos, faltando apenas dois jogos contra o já rebaixado Burnley e o Crystal Palace. O West Ham, por sua vez, está na 18ª posição, um ponto atrás do Tottenham, 17º colocado, tendo disputado uma partida a mais. O time enfrentará o Newcastle e o Leeds em suas duas últimas partidas.