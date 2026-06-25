O West Ham dará um passo para trás na temporada 2026-27, após sofrer o rebaixamento para a Championship, e isso pode ajudar a abrir mais oportunidades para as estrelas do futuro do clube. Questionado sobre se isso realmente acontecerá, Redknapp — em entrevista concedida em parceria com o BuzzBallz — disse ao GOAL: “Não há um único jovem da base no time principal do West Ham. Não há um único jovem da base do Tottenham no time deles. Para onde foram todos esses jovens?

“Eles gastam fortunas em academias, têm todas as instalações, mas os garotos agora viajam de ônibus para disputar ligas de segunda categoria. Antigamente, tínhamos a South East Counties League em Londres — Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, todos os clubes londrinos, com times sub-18. Agora eles vão jogar, pegam um ônibus, passam a noite em um hotel, viajam por todo o país. São tratados como superestrelas, mas onde estão as superestrelas que estão surgindo de todo esse dinheiro que está sendo desperdiçado nas academias?

“Não vejo nenhum jogador — um aqui, outro ali, um craque aqui. Max Dowman provavelmente vai ser o melhor jogador do país daqui a alguns anos, mas, fora isso, onde estão eles?

“Onde estão eles no West Ham? Onde estão no Tottenham? Onde estão no Liverpool? Não vejo muitos no momento. Não há jovens surgindo. Algo precisa ser feito.”