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“Onde eles estão?” - West Ham, Chelsea e Liverpool têm suas formações de jovens jogadores questionadas por Harry Redknapp, enquanto Max Dowman, a jovem promessa do Arsenal, quebra o paradigma
Academia de Futebol: Jogadores formados nas categorias de base do West Ham
Existem jogadores bastante promissores nas categorias de base da Inglaterra e da Grã-Bretanha, e a esses talentos são oferecidos caminhos que levam ao futebol da equipe principal. Será que um número suficiente deles está chegando ao fim dessa jornada no mais alto nível?
Tendo já formado vencedores da Copa do Mundo como Bobby Moore, Martin Peters e Geoff Hurst — com Trevor Brooking e Tony Cottee seguindo seus passos —, Redknapp estava no comando do West Ham quando nomes como Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe e Michael Carrick surgiram com força total.
Mark Noble e Declan Rice surgiram desde então, mas a linha de produção certamente desacelerou. O mesmo pode ser dito daqueles que disputam títulos importantes no país e no exterior, com apenas alguns poucos prodígios conseguindo se destacar.
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Por que não há mais jogadores conseguindo se destacar nos principais clubes da Premier League?
O West Ham dará um passo para trás na temporada 2026-27, após sofrer o rebaixamento para a Championship, e isso pode ajudar a abrir mais oportunidades para as estrelas do futuro do clube. Questionado sobre se isso realmente acontecerá, Redknapp — em entrevista concedida em parceria com o BuzzBallz — disse ao GOAL: “Não há um único jovem da base no time principal do West Ham. Não há um único jovem da base do Tottenham no time deles. Para onde foram todos esses jovens?
“Eles gastam fortunas em academias, têm todas as instalações, mas os garotos agora viajam de ônibus para disputar ligas de segunda categoria. Antigamente, tínhamos a South East Counties League em Londres — Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, todos os clubes londrinos, com times sub-18. Agora eles vão jogar, pegam um ônibus, passam a noite em um hotel, viajam por todo o país. São tratados como superestrelas, mas onde estão as superestrelas que estão surgindo de todo esse dinheiro que está sendo desperdiçado nas academias?
“Não vejo nenhum jogador — um aqui, outro ali, um craque aqui. Max Dowman provavelmente vai ser o melhor jogador do país daqui a alguns anos, mas, fora isso, onde estão eles?
“Onde estão eles no West Ham? Onde estão no Tottenham? Onde estão no Liverpool? Não vejo muitos no momento. Não há jovens surgindo. Algo precisa ser feito.”
O futebol moderno se tornou muito artificial?
Parte do problema, na visão de Redknapp e de quem pensa da mesma forma, é que se considera que o futebol moderno se tornou excessivamente “fabricado”. As rotinas burocráticas, desde as categorias de base até os níveis mais altos, estão tornando cada vez mais difícil o surgimento de jogadores criativos e espetaculares como Paul Gascoigne, Ronaldinho e Diego Maradona.
Quando questionado se esse é o caso, Redknapp acrescentou: “Com certeza. Acho que, de repente, todo mundo achou que era o Pep Guardiola — o goleiro rola a bola para um zagueiro central, ele passa para o outro zagueiro central, de volta para o goleiro, para o zagueiro central, para o lateral-direito, de volta para o centro.
“De repente, o goleiro está tendo mais toques com os pés do que qualquer outro jogador em campo! Os zagueiros centrais estão tendo toques demais — metade deles nem sabe jogar direito e acaba enrolando com a bola, perdendo-a, e ela vai parar no fundo da rede. Acho isso estranho.
“Mande a bola para um centroavante alto que consiga segurar a bola e, quando chegar pela lateral, coloque-a na área para quem sabe cabecear, atacar e marcar gols. Hoje em dia, isso não acontece com muita frequência; ficamos passando, passando, passando só por passar.”
- BuzzBallz
É possível trazer de volta a diversão ao futebol inglês
Elementos de diversão e espetáculo podem ter se perdido ao longo dos anos, mas isso não significa que tenham desaparecido para sempre. Cabe aos clubes, treinadores e torcedores trazer essas qualidades de volta — e há potencial suficiente nas categorias de base, com nomes como Dowman e Rio Ngumoha chamando a atenção, o que sugere que o panorama do futebol inglês pode mudar novamente.
A BuzzBallz tem a missão de trazer um pouco de diversão de volta à torcida do futebol neste verão — incentivando os torcedores a se envolverem e abraçarem o lado mais descontraído do esporte. Para marcar os 21.866 dias desde a última vez que a Inglaterra conquistou um grande troféu internacional, a marca cult de bebidas prontas para beber BuzzBallz está distribuindo 21.866 produtos aos torcedores que compartilharem fotos ou vídeos criativos, engraçados e inesperados nas redes sociais, mostrando onde suas bebidas BuzzBallz apareceram durante o torneio.