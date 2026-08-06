O Arsenal agiu rapidamente para fechar um acordo por Guimaraes, supostamente acertando uma taxa de £ 75 milhões com o Newcastle. No entanto, o ex-jogador dos Magpies Chris Waddle não tem total convicção de que a transferência faça sentido para uma equipe que já conta com profundidade significativa no meio-campo. Ao falar sobre o negócio, Waddle admitiu sua confusão em relação à necessidade tática da transferência para o atual campeão da Premier League.

"Não sei onde Bruno Guimaraes jogaria no Arsenal se fizer a mudança para o norte de Londres", disse Waddle à BetBrain. "Declan Rice teve um papel mais avançado na última temporada, e Martin Zubimendi atuou mais recuado. Eles tiveram um bom sistema de meio-campo no ano passado, então é preciso questionar onde ele se encaixaria.

"Guimaraes é um jogador completo, não tem medo com a bola nos pés e tem fôlego para subir e descer o campo. Mas o Arsenal já tem jogadores muito parecidos, então estou bastante surpreso por terem ido com tudo para contratá-lo."



