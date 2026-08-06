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'Onde ele vai jogar?' - Ex-estrela do Newcastle questiona a 'surpreendente' investida do Arsenal pelo capitão do Newcastle, Bruno Guimaraes, por £ 75 milhões
Preocupações táticas sobre o encaixe no meio-campo
O Arsenal agiu rapidamente para fechar um acordo por Guimaraes, supostamente acertando uma taxa de £ 75 milhões com o Newcastle. No entanto, o ex-jogador dos Magpies Chris Waddle não tem total convicção de que a transferência faça sentido para uma equipe que já conta com profundidade significativa no meio-campo. Ao falar sobre o negócio, Waddle admitiu sua confusão em relação à necessidade tática da transferência para o atual campeão da Premier League.
"Não sei onde Bruno Guimaraes jogaria no Arsenal se fizer a mudança para o norte de Londres", disse Waddle à BetBrain. "Declan Rice teve um papel mais avançado na última temporada, e Martin Zubimendi atuou mais recuado. Eles tiveram um bom sistema de meio-campo no ano passado, então é preciso questionar onde ele se encaixaria.
"Guimaraes é um jogador completo, não tem medo com a bola nos pés e tem fôlego para subir e descer o campo. Mas o Arsenal já tem jogadores muito parecidos, então estou bastante surpreso por terem ido com tudo para contratá-lo."
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Desfalques no elenco e rodízio
A chegada do meio-campista de 28 anos deve provocar uma reformulação significativa no Emirates Stadium. O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher já sugeriu que a transferência pode representar o fim para Martin Zubimendi, que teve dificuldades para manter a consistência na reta final da campanha passada. Waddle, embora reconheça a qualidade do jogador, acredita que a contratação pode ter mais a ver com rotação de elenco do que com uma melhoria tática imediata no time titular.
"Não há dúvida de que ele é uma boa contratação se eles vão brigar por três ou quatro troféus na próxima temporada, já que precisarão poupar jogadores", acrescentou Waddle. "Mas não sei como ele vai se encaixar no time titular." O brasileiro deixa Tyneside com um legado significativo, tendo se tornado o primeiro capitão desde 1955 a conduzir o Newcastle a um troféu nacional após a vitória na Copa da Liga Inglesa em 2025.
Frustração do Newcastle com a abordagem
Embora os termos financeiros tenham sido acertados, a maneira como o Arsenal conduziu a investida pelo meio-campista teria deixado um gosto amargo em St James’ Park. De acordo com Sky Sports, o Newcastle ficou frustrado com a falta de diálogo direto nos estágios iniciais da novela da transferência.
"Acho que o que deixou o Newcastle perplexo nas últimas cinco ou seis semanas foi a forma como o Arsenal conduziu as coisas", explicou o repórter Keith Downie. "Não houve contato direto, nem oferta formal, tudo foi tratado por meio de intermediares, e isso realmente confundiu o Newcastle até certo ponto."
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Arsenal continua gastando sem parar
Apesar das ressalvas de Waddle, Mikel Arteta segue determinado a levar adiante sua agressiva campanha de reforços, enquanto o Arsenal busca estabelecer uma dinastia duradoura. Guimaraes está prestes a se tornar a mais recente adição de peso em uma janela de transferências que já viu o Arsenal investir pesado em Christos Tzolis, além de garantir Piero Hincapie em definitivo após seu bem-sucedido período por empréstimo na temporada passada.
Os gastos não mostram sinais de desaceleração, com o clube ainda fortemente ligado ao astro do Real Madrid Vinicius Junior. No entanto, relatos recentes sugerem que o ponta brasileiro agora está mais perto de assinar uma renovação de contrato para permanecer com o gigante espanhol.
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