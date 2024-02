Onde assistir a Ypiranga x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pelas oitava oitava rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio visita o Ypiranga na noite desta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Para sair da zona de rebaixamento, o Ypiranga de Erechim vai com força máxima para enfrentar o Tricolor Gaúcho. A equipe está na 11ª primeira posição, a primeira da zona da degola, com apenas seis pontos. O time vem de uma derrota por 2 a 0 para o Avenida fora de casa e se complicou na tabela.

Do outro lado, o Grêmio está na segunda posição da tabela, com os mesmo 16 pontos do líder Internacional. A equipe titular, aliás, será modificada pelo técnico Renato Gaúcho visando a preparação para o Clássico Gre-Nal no fim de semana. O time vem de um empate por 1 a 1 para o São Luiz, dentro da Arena. Para este duelo, a equipe ainda não poderá contar com o atacante Diego Costa, recém-contratado.

Mais artigos abaixo