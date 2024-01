Onde assistir a Vitória x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Juazeirense se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, pela quarta rodada do Campeonato Baiano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta e em seu canal oficial do YouTube (veja a programação completa aqui).

Para se recuperar da derrota na última rodada, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Campeonato Baiano. A equipe acabou perdendo o duelo contra o Barcelona de Ilhéus e perdeu a oportunidade de assumir a liderança isolada da tabela. Com isso, o time de Léo Condé soma seis pontos no torneio, com duas vitórias nas primeiras rodadas.

Do outro lado, a Juazeirense segue na ponta da tabela ao lado do Barcelona de Ilhéus, ambos com sete pontos.

