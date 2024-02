Onde assistir a Vitória x Atlético-BA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Atlético-BA na noite deste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Vitória no Youtube, na internet (veja a programação completa aqui).

Empolgado pelo triunfo no clássico, o Vitória permaneceu no G-4, ocupando o quarto lugar, com 13 pontos. Em casa, o Rubro-Negro quer ganhar mais uma para ficar perto da classificação à semifinal.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Atlético-BA é o oitavo colocado do campeonato, com 7 pontos. O time mandante tem chance mínima de avançar à próxima fase do esadual e sabe que sua prioridade é fugir do descenso..

