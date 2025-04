Onde assistir a Vasco x Mazagão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (15), pelo jogo de volta do mata-mata

O Vasco recebe o Mazagão, do Amapá, na tarde desta terça-feira (15), às 15h (de Brasília), no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

No jogo de ida, o Vasco levou a melhor e venceu por 3 a 1. O vencedor do confronto enfrenta Flamengo ou Internacional, que se enfrentam no mesmo horário. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.