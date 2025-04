Onde assistir a União-TO x Araguaína ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Tocantinense 2025

Equipes entram em campo neste sábado (05), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na internet

O União recebe a Araguaína na tarde deste sábado (05), às 18h (de Brasília), no Mirandão, em Araguaína, pelo jogo de volta da final do Campeonato Tocantinense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Esporte Mais TV, SPT Sports e Equipe Show de Bola, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Araguaína e União voltam a se enfrentar após empate por 1 a 1 no primeiro jogo da final. Quem vencer fica com a taça; em caso de nova igualdade, o campeão será conhecido nos pênaltis. O confronto marca o retorno do Araguaína à decisão estadual após quase 15 anos — o clube foi campeão em 2006 e 2009 e tenta agora o tricampeonato. Do outro lado, o União, vencedor em 1994 e 2024, também busca o terceiro título, sendo o segundo consecutivo.