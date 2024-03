Onde assistir a Sport x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (16), na Arena de Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste sábado (9), a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de volta da semifinal Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Globo (NE), na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Após empatarem no primeiro confronto, quem vencer o clássico avança à decisão. O Sport chega desgastado para o duelo, já que se classificou na Copa do Brasil nos pênaltis no meio da semana. Pedro Lima cumpre suspensão e deve ser substituído por Lucas Ramon.

Do outro lado, o Santa Cruz, que garantiu vaga na Série D do próximo ano, vai em busca do triunfo para também se classificar para a Copa do Brasil 2025. Recuperado de lesão, Rafael Pereira reforça a equipe.

