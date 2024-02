Onde assistir a Sport x Porto-PE ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela oitava rodada do Estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport Recife recebe o Porto-PE, na tarde deste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Empolgado com a virada contra o Itabaiana, pelo Copa do Nordeste, o Sport entra na penúltima rodada do Estadual para confirmar a melhor campanha desta primeira fase. O time de Mariano Soso está na primeira colocação, com 18 pontos, seguindo do Náutico, que tem 17. Na "Lampions League", o time está na segunda posição do Grupo A, com seis pontos em três jogos. A equipe só terá o desfalque de Riquelme, com uma lesão no ombro.

Do outro lado, o Porto precisa pontuar de qualquer forma se quiser sair da zona de rebaixamento na última rodada. A equipe está na penúltima posição, com apenas três pontos. O Petrolina, primeiro colocado da zona, tem seis. Caso o time do interior vença no domingo (18) e o Porto empate, a equipe será rebaixada. Os times se enfrentam em confronto direto na última rodada.

