Sport e Náutico entram em campo na tarde deste sábado (6), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Leão tem vantagem no confronto. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta (veja a programação completa).

A derrota na partida de ida culminou na demissão do técnico Alan Aal e na chegada de Mazola Júnior ao comando do Náutico. Para ficar com o título, o Timbu tem que fazer algo inédito na história do estadual: reverter uma desvantagem de dols gols em uma final. Em entrevista, o lateral-direito Arnaldo garantiu o time motivado para o duelo.

"Essa troca (de técnico) mexe com todos. Ele chegou no momento mais importante que é a final, o último jogo, depois não tem onde recorrer. Já trabalhei com ele e já dei até dicas para os meus companheiros de como ele gosta de jogar. Sabemos que é pouco tempo para ele colocar tudo o que pensa, mas acredito que essa chacoalhada vai ser boa para buscarmos reverter esse resultado".

Do outro lado, o Sport tem a vantagem do empate, ou ainda, pode perder o clássico por até um gol de diferença para ficar com a taça. Apesar do favoritismo, o zagueiro Luciano Castán disse que o Leão quer um novo triunfo.

"A gente trabalha bem para entrar dentro do campo e nos impor. Essa é a nossa ambição (...) Nosso grupo foi feito para voos maiores, se ganharmos o título será um grande feito para nosso grupo no início da temporada. Será um momento de muita alegria, vai nos dar muita confiança para seguir firmes e acreditando no acesso".

Esta é a 20ª vez que as equipes decidem o pernambucano, com 12 títulos do Sport contra 8 do Náutico. Já no histórico do clássico, as equipes já se enfrentaram 130 vezes, com 60 triunfos do Sport, 38 do Náutico, além de 32 empates.