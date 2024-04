Onde assistir a Sport x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Recém-campeões dos estaduais pernambucano e cearense, respectivamente, Sport e Ceará duelam por uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O jogo decisivo terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Nosso Futebol, no pay-per -view (veja a programação completa).

Tanto o Leão quanto o Vozão tiveram motivos para sorrirem no último final de semana, com os títulos estaduais conquistados. Mas quando o assunto é a Copa do Nordeste, o peso é diferente.

