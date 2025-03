Onde assistir a Sousa x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paraibano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (23), pelo jogo de ida da decisão; veja como acompanhar na TV

O Sousa recebe o Botafogo-PB na tarde deste domingo (23), às 17h (de Brasília), no Marizão, na Paraíba, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraibano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Jornal da Paraíba, na internet (veja a programação completa aqui).

As melhores equipes da primeira fase decidirão o título do Campeonato Paraibano. O Sousa terminou na liderança com 20 pontos após nove jogos e avançou à final ao eliminar o Serra Branca nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no placar agregado.

O Botafogo, que ficou na segunda colocação com 19 pontos, garantiu vaga na decisão ao superar o Treze, vencendo por 2 a 1 no jogo de ida e segurando um empate sem gols na volta.