Onde assistir a Sepahan x Al Hilal ao vivo, ao time de Neymar, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sepahan, do Irã, recebe o Al Hilal, da Arábia Saudita, na tarde desta quinta-feira (15), às 13h (de Brasília), no Naghsh-e-Jahan Stadium, em Isfahan, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Time iraniano, o Sepahan está prestes a a iniciar apenas sua segunda partida neste ano. A equipe comandada por Jose Morais avançou em segundo lugar do Grupo C, com 10 pontos, atrás do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que fez 15. Na liga local, o time está na segunda posição, com 32 pontos, atrás do Esteghal.

Do outro lado, o Al Hilal, de Jorge Jesus, vem com força máxima para esta partida. A equipe já contará com o reforço de Renan Lodi, contratado no começo do ano. A equipe vem de resultados positivos nos jogos amistosos ao bater o Inter Miami, Al Gharafa e Al Nassr.

Mais artigos abaixo