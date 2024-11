Onde assistir a São Paulo x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha Feminina 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (29), pelo Grupo D; veja como acompanhar na internet

O São Paulo enfrenta o Vila Nova na noite desta sexta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhor , no CERET, em São Paulo, pela primeira rodada da fase de grupos da Copinha Feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A segunda edição da Copinha Feminina é disputada de 28 de novembro a 15 de dezembro de 2024, com a participação de 20 equipes, quatro a mais que no ano anterior. Os jogos acontecerão em cinco sedes da capital paulista: Canindé, Nicolau Alayon, Rua Javari, Ibrachina Arena e CERET. A grande novidade é a estreia do VAR no torneio. O Flamengo, campeão da primeira edição após vencer o Botafogo na final, busca defender o título. O São Paulo está no Grupo D ao lado do Vila Nova, RB Bragantino e Internacional.