Onde assistir a São Paulo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o RB Bragantino na tarde deste domingo (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Para alcançar os líderes da competição, o Tricolor Paulista vem com força máxima para o duelo. O time conquistou 11 pontos em seis partidas e tem os jogos em casa como um trunfo nesta competição. O RB Bragantino, por sua vez, quer embalar e constar no líder Corinthians, que tem 16 pontos, enquanto o time do interior tem 12 pontos.