Onde assistir a São Paulo x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe a Portuguesa na noite deste sábado (27), às 18h (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo do Paulistão Play, e na Caze TV, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de um empate no meio da semana, o São Paulo segue na liderança do grupo D, com 4 pontos. O Tricolor quer manter a invencibilidade na competição e terá o apoio de sua torcida. Lucas, com dores na coxa direita, é dúvida para o duelo.

Do outro lado, a Portuguesa é a segunda colocada do grupo A, com 3 pontos. A Lusa vem de derrota em casa no jogo passado e busca a sua recuperação para seguir na zona de classificação à próxima fase.

