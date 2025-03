Onde assistir a São Paulo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela terceira rodada da competição

O São Paulo recebe o Cruzeiro na tarde deste domingo (30), às 15h (de Brasília), no Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida não teve transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

O São Paulo vive sua melhor fase. Atual campeão da Supercopa do Brasil após superar o Corinthians nos pênaltis, as meninas do Tricolor somam seis pontos e estão entre os primeiros colocados da tabela. Com duas vitórias sobre Flamengo e 3B da Amazônia, a equipe marcou nove gols e ainda não sofreu nenhum. O duelo, no entanto, será um tira-teima, já que as jogadoras da Raposa também somam seis pontos, conquistados contra Grêmio e Fluminense, em duas partidas disputadas.

O Campeonato Brasileiro Feminino conta com 16 equipes se enfrentando em turno único. Ao fim da primeira fase, os oito melhores avançam para a fase eliminatória, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A2. As quartas de final, semifinais e final seguem o formato mata-mata, com confrontos de ida e volta. Se houver empate no agregado, o saldo de gols no confronto define o classificado. Persistindo a igualdade, a decisão acontece nos pênaltis. O time com a melhor campanha ao longo da competição tem a vantagem de disputar o jogo de volta em casa.