Onde assistir a Santos x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (03), pela 4ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Palmeiras na tarde desta quinta-feira (03), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Brasileiro Sub-20 reúne os 20 clubes. A competição começa com uma fase única em que todos os times se enfrentam uma vez. Os oito primeiros colocados avançam para a fase eliminatória, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B da categoria. As quartas e as semis acontecem em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate. A final é disputada em dois confrontos e, se o saldo de gols permanecer igual, o campeão será definido nas penalidades.

Após três rodadas, o Santos conquistou sete pontos, com duas vitórias e um empate, enquanto o Palmeiras tem duas vitórias e uma derrota. Neste momento, as duas equipes se encontram na zona de classificação à próxima fase.